Peru, Venezuela hükümeti ile muhalefet arasındaki diyalog sürecine destek vereceğini açıkladı

AA 11 Ağustos 2021 Çarşamba 09:26 - Güncelleme: 11 Ağustos 2021 Çarşamba 09:27

Peru basınında çıkan habere göre, Venezuela'ya yönelik tek taraflı yaptırımların kaldırması gerektiğini vurgulayan Bejar, "Venezuela hükümeti ile muhalefet arasındaki ihtiyaç olan diyaloğa katkıda bulunmayı amaçlayan her türlü girişimi destekliyoruz." dedi.

Bejar, ülkede özgür, adil ve demokratik seçimlerin yapılması için tarafların anlaşmaya varabileceklerini belirterek, "Bu diyaloğun, aynı zamanda Venezuela halkının yaşam koşullarını etkileyen, ekonomik yaptırımların kaldırılmasına da hizmet etmesi gerektiğini düşünüyoruz." ifadesini kullandı.

Meksika'nın ev sahipliğinde, hükümet ile muhalefet arasında başlaması beklenen diyaloğun iyi haber olduğunu dile getiren Bejar, ülkesinin uluslararası toplumun desteğini gerektiren bu tarz girişimlere tam destek vereceğinin altını çizdi.

Meksika Devlet Başkanı Andres Manuel Lopez Obrador, 6 Ağustostaki açıklamasında, Venezuela hükümeti ile muhalefet arasında yapılması beklenen müzakerelerin ülkesinde gerçekleştirileceğini duyurmuştu.

- Maduro diyaloğa hazırım demişti

Devlet Başkanı Maduro, 23 Temmuz'daki açıklamasında, tüm konuların ele alınması için muhalefet ile diyalog masasında buluşabileceklerini söylemişti.

Maduro, konuya ilişkin olarak 13 Mayıs'ta yaptığı açıklamada da Ulusal Meclis'in (AN) eski başkanı ve muhalif lider Juan Guaido ile ABD yaptırımlarının kademeli olarak kaldırılması karşılığında görüşmeye hazır olduğunu ifade etmişti.

Guaido da ABD yaptırımlarının kademeli olarak kaldırılması karşılığında uluslararası gözlemcilerin denetiminde ülkede "özgür ve adil" bir seçim takviminin belirlenmesi, yeni tip koronavirüs aşılarının temin edilmesi ve tüm siyasi tutukluların serbest bırakılması gibi taleplerde bulunmuştu.

