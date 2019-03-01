Peru, 7.1 ile sallandı
Peru'da 7.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
- İHA
Peru, 7.1 büyüklüğündeki depremle sarsıldı. ABD Jeoloji Araştırmaları Kurumu, depremin Juliaca kentinin 67 kilometre kuzeybatısında yerin 258 kilometre derinliğinde meydana geldiğini duyurdu.
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