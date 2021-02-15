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Dünya

Peru'da aşı krizi: Dışişleri Bakanı istifa etti

Peru Dışişleri Bakanı Elizabeth Astete, ülkede yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşı programı başlamadan aşı yaptırdığı için görevinden ayrıldı.

AA15 Şubat 2021 Pazartesi 11:27 - Güncelleme: 15 Şubat 2021 Pazartesi 11:27
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Dışişleri Bakanı Astete, Cayetano Heredia Üniversitesinden aldığı teklif üzerine 22 Ocak'ta Çinli ilaç şirketi Sinopharm'ın Kovid-19 aşısının ilk dozunu yaptırdığını bildirdi.

Astete, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Büyük bir hata yaptığımın farkındayım, bu yüzden aşının ikinci dozunu olmadım. Açıkladığım sebeplerden dolayı Devlet Başkanı'na istifamı sundum." ifadesini kullandı.

- Sağlık Bakanı da istifa etmişti

Eski Devlet Başkanı Martin Vizcarra'nın Kovid-19 aşısının ülkeye ulaşmasından aylar önce Ekim 2020'de aşılandığı haberleri üzerine Kongrenin tepkisini çeken Sağlık Bakanı Pilar Mazzetti, dün istifa etmişti.

Çinli ilaç şirketi Sinopharm'ın Kovid-19'a karşı geliştirdiği 300 bin doz aşının ilk sevkiyatı, 8 Şubat'ta Peru'nun başkenti Lima'daki Jorge Chavez Uluslararası Havalimanı'na ulaşmıştı.

Peru'da bugüne kadar 1 milyon 235 bin 298 kişi Kovid-19'a yakalandı, 43 bin 703 kişi yaşamını yitirdi.

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