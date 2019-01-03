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Peru'da görevden alınan savcılar göreve iade edildi

Peru'da, ülkenin en üst düzey politikacılarından bazılarının da adlarının geçtiği yolsuzluk soruşturmasını yürüten savcıları görevden alan Başsavcı Pedro Chavarry, tepkiler üzerine bu savcıları göreve iade etti.

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Brezilyalı inşaat şirketi Odebrecht etrafında gelişen rüşvet skandalını soruşturan savcıların görevden alınması üzerine başkent Lima'da binlerce kişi tarafından düzenlenen protestolar ve gelen eleştirilerin ardından Chavarry, savcıların görevlerine dönmeleri için talimat verdi.

Devlet Başkanı Martin Vizcarra, Chavarry'nin kararını memnuniyetle karşıladığını belirtti.

Başsavcı Pedro Chavarry, pazartesi günü, Oberdecht soruşturmasını yürüten savcılar Jose Perez and Rafael Vela'nın Peru Başsavcılığının otoritesine saygı duymadıkları gerekçesiyle görevinden alındığını duyurmuştu.

Vizcarra, yaptığı açıklamada, savcıları görevden alan Başsavcı Chavarry'yi Peru'nun çıkarlarına zarar vermekle suçlamış ve savcıların görevden alınmasının yolsuzluk soruşturmasını tehlikeye atabileceği uyarısında bulunmuştu.

Başsavcı Pedro Chavarry'nin ofisinde acil durum ilan etmek için Kongreye çağrıda bulunacağını belirten Vizcarra, "Başsavcı, Peru'nun çıkarlarına derin zararlar veriyor ve vatandaşlar arasında infiale neden oluyor." demişti.

Peru'da son yıllarda Brezilyalı inşaat şirketi Oberdecht etrafında gelişen rüşvet skandalı nedeniyle çok sayıda üst düzey yetkili yolsuzlukla suçlanmıştı. Ülkenin hayattaki 4 eski devlet başkanının tamamı skandal kapsamında soruşturulmuştu.

Eski Devlet Başkanı Pedro Pablo Kuczynski, martta kendi özel danışmanlık firmasıyla Oberdecht arasındaki ilişkilerin ortaya çıkmasının ardından istifa etmişti.

Kuczynski'nin rakibi, eski Devlet Başkanı Alberto Fujimori'nin kızı Keiko Fujimori de 2011 ve 2016'da devlet başkanlığı için yürüttüğü seçim kampanyalarında Oberdecht için kara para akladığı gerekçesiyle soruşturmaya uğramıştı.

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