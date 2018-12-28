Son Dakika Haberleri 28

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

DÜNYA

  1. Haberler
  2. Dünya

Peru'da otobüs kazası: 10 ölü, 30 yaralı

Peru'da yolcu otobüsünün nehre yuvarlanması sonucu 10 kişinin hayatını kaybettiği, 30 kişinin yaralandığı bildirildi.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Ülke basınında yer alan habere göre, polis yetkilisi Jorge Castillo, yaptığı açıklamada, Casapalca kentinde 55 kişiyi taşıyan yolcu otobüsünün, otoyolun kenarındaki nehre yuvarlandığını kaydederek, kazada 10 kişinin yaşamını yitirdiğini ve 30 kişinin yaralandığını belirtti.

Yaralılar, çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Yara almadan kurtulan yolculardan bazıları, kazanın, sürücünün direksiyon başında uyuması sonucu meydana geldiğini öne sürdü.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
New York´taki trafo patlaması şehrin sakinlerine korku dolu bir gece yaşattı

New York´taki trafo patlaması şehrin sakinlerine korku dolu bir gece yaşattı

NBA'de 2018'in en iyi 20 oyuncusu!

NBA'de 2018'in en iyi 20 oyuncusu!

Fenerbahçe transferde 80 milyonu bidonlara yatırdı

Fenerbahçe transferde 80 milyonu bidonlara yatırdı

İşte dünyanın en çok kazanan 100 sporcusu

İşte dünyanın en çok kazanan 100 sporcusu

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA