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Dünya

Peru'da yolcu otobüsü araçlara çarptı: 16 ölü

Peru'da yolcu otobüsünün park halindeki 8 araca çarpması sonucu 16 kişi hayatını kaybetti, 40 kişi yaralandı.

AA07.01.2020  21:58 - Güncelleme: 07.01.2020  21:58

Peru basınındaki haberlere göre, ülkenin güneybatısında Arequipa kentinde otoyolda yolcu otobüsü, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu park halindeki 8 araca çarptı.

Kazada 12 kişinin olay yerinde, 4 kişi kaldırıldığı hastanede olmak üzere 16 kişi yaşamını yitirdi, yaralanan 40 kişinin ise hastanelerde tedavi altına alındı.

Savcılık, ölenler arasında 2 yabancı uyruklu ile bir hamile kadının da bulunduğunu, kazayla ilgili soruşturmanın devam ettiğini belirtti.

Görgü tanıkları, kazanın aşırı sürat nedeniyle meydana geldiğini öne sürdü.

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