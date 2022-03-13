Peş peşe 12 füze atıldı! ''Erbil'de hedef İsrail'di'' iddiası

AA 13 Mart 2022 Pazar 09:29 - Güncelleme: 13 Mart 2022 Pazar 10:50

The Wall Street Journal gazetesinde yer alan ve ABD'li yetkililere dayandırılan haberde, Erbil'de yapım aşamasındaki yeni ABD konsolosluk binası yakınına düşen füzelerin "İran kaynaklı" olduğu iddia edildi.

ABD'li yetkililerin, yerleşkenin vurulmadığı ve hiçbir ABD personelinin yaralanmadığını söylediği aktarılan haberde, yetkililerin saldırıda neyin hedef alındığından da emin olmadıklarını belirttikleri kaydedildi.

Haberde, "Irak'ta İran destekli milisler tarafından son yıllarda drone ve roketler kullanılarak bir dizi saldırı gerçekleştirilirken, bu tür saldırıların İran topraklarından kaynaklanması nadirdir." ifadelerine yer verildi.

ERBİL SALDIRISININ HEDEFİNİN "KENTTEKİ İSRAİL İSTİHBARAT VE GÜVENLİK BİRİMİ" OLDUĞU İDDİASI

Irak'ın Erbil kentine düzenlenen füze saldırılarının hedefinin "kentteki İsrail istihbarat ve güvenlik birimi" olduğu iddia edildi.

Lübnan Hizbullahı'na yakınlığıyla bilinen "Al Mayadeen" televizyonunda yayınlanan haberde, Erbil'deki saldırının hedefinin orada bulunan İsrail'e ait istihbarat ve güvenlik birimi olduğu ileri sürüldü.

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Anti-Terör Birimi, Erbil'in Irak dışından 12 balistik füzeyle saldırıya uğradığını duyurmuştu.

İran'a yakın Irak'taki Şii milislerin sıkça kullandığı sosyal medya hesapları ve İran medyası, 13 Nisan 2021'de de Irak'ın kuzeyindeki İsrail üssünün hedef alındığını iddia etmişti.

IKBY Hükümet Sözcüsü Cotyar Adil ise "IKBY sınırları içinde İsrail istihbarat servisi Mossad'a ait üssün hedef alındığı" iddialarının asılsız olduğunu belirtmişti. İddiaları yalanlayan Adil, "Daha önce de bizlere yönelik İsrail'in IKBY'de üssü bulunduğuna dair ithamlarda bulunulmuştur. Bize göre bu haberler ve ithamlar asılsızdır, amacı da bölgemize yönelik komplo girişimidir." ifadelerini kullanmıştı.

BM IRAK YARDIM MİSYONUNDAN ERBİL'E GERÇEKLEŞTİRİLEN FÜZE SALDIRILARINA KINAMA



Birleşmiş Milletler Irak Yardım Misyonu (UNAMI), Irak'ın Erbil kentine gerçekleştirilen füze saldırılarını kınadı.

UNAMI'nin resmi Twitter hesabından, Erbil'deki saldırıya ilişkin bir açıklama yapıldı.

"UNAMI, Erbil'e yönelik menfur füze saldırılarını şiddetle kınıyor." ifadesinin kullanıldığı açıklamada, "Iraklıların, ülkenin egemenliğini ve toprak bütünlüğünü ihlal eden, istikrarını ve birliğini baltalamayı amaçlayan her türlü eyleme karşı birlikte durmaya çağrıldığı" kaydedildi.

Açıklamada, "Bu korkakça saldırının faillerinden hesap sorulmalıdır." ifadesine de yer verildi.

IRAK CUMHURBAŞKANI, ERBİL SALDIRISIYLA "HÜKÜMET KURMA ÇALIŞMALARININ" HEDEF ALINDIĞINI BELİRTTİ



Irak Cumhurbaşkanı Berhem Salih, Erbil'e düzenlenen füze saldırılarını kınayarak bu saldırıların amacının ülkede muktedir bir hükümetin kurulmasını engellemek olduğunu söyledi.

Salih, Erbil'deki füze saldırısına ilişkin bir mesaj yayımladı.

"Erbil'i hedef alan terör saldırısını kınıyoruz." ifadesini kullanan Salih, şunları kaydetti:

"Saldırının zamanlamasının siyasi tıkanıklığın giderilmesi için başlatılan girişimlere denk gelmesi, muktedir bir hükümetin kurulmasını engellemek içindir. Ülkenin kaosa sürüklenmesi çabaları karşısında sıkıca durmak lazım. Güvenlik güçlerimizin saflarını birleştirmemiz, devlet mercilerini oluşturmamız ve yasa dışı teröristlerle mücadele etmemiz gerekiyor."

- IRAK MECLİS BAŞKANI'NDAN KINAMA



Öte yandan Irak Meclis Başkanı Muhammed Halbusi de Erbil'e düzenlenen saldırıyı kınadı.

Yayımladığı mesajında Halbusi, "Erbil'in hedef alınması Irak'ın egemenliğine ve tüm halkının güvenliğine saldırıdır. Kınadığımız olayın karşısında durmak için ulusal birlik tutumu geliştirmemiz gerekiyor." ifadesini kullandı.

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Anti-Terör Birimi, Erbil'in Irak dışından 12 balistik füzeyle saldırıya uğradığını duyurmuştu.

Anti-Terör Birimi, saldırıya ilişkin resmi Facebook hesabından yaptığı açıklamasında, "Başkent Erbil, Kürdistan Bölgesi ve Irak dışından balistik füzelerle saldırıya uğradı." ifadelerini kullanmıştı.

Saldırının "doğudan yönlendirildiği" kaydedilen açıklamada, olayın gece saat 01.00'de gerçekleştiği ve 12 balistik füzenin Erbil'deki ABD konsolosluğu yönündeki bir mahalleyi hedef aldığı belirtilmişti.