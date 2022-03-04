İSTANBUL 10°C / 2°C
Parçalı bulutlu, güneşli
4 Mart 2022 Cuma / 1 Saban 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    14,2399
  • EURO
    15,7317
  • ALTIN
    889.808
  • BIST100
    2001.52
  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Peşaver'de camide patlama: En az 30 kişi öldü
Dünya

Peşaver'de camide patlama: En az 30 kişi öldü

Pakistan polisi, Peşaver kentindeki bir camide meydana gelen bombalı saldırıda ilk belirlemelere göre en az 30 kişinin öldüğünü duyurdu.

AA4 Mart 2022 Cuma 12:17 - Güncelleme: 4 Mart 2022 Cuma 12:41
ABONE OL

Pakistan'ın kuzeybatısındaki Peşaver kentinde Şiilere ait camiye yapılan bombalı saldırıda en az 30 kişinin öldüğü bildirildi.

Emniyet yetkilileri tarafından yapılan açıklamada, Peşaver'deki Kucha Risaldar Camisi'nde cuma namazı için cemaatin bir araya geldiği sırada bombalı saldırı düzenlendiği duyuruldu.

Açıklamada saldırıda, ilk belirlemelere göre en az 30 kişinin öldüğü ve çok sayıda kişinin de yaralandığı kaydedildi.

Olay yerine acil yardım ekiplerinin gönderildiği bilgisi paylaşıldı.

Ölü sayısının artmasından endişe edilirken, henüz saldırıyı üstlenen olmadı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.