Peşaver'de camide patlama: En az 45 kişi öldü

AA 4 Mart 2022 Cuma 12:17 - Güncelleme: 4 Mart 2022 Cuma 13:54

Pakistan'ın kuzeybatısındaki Peşaver kentinde Şiilere ait camiye yapılan bombalı saldırıda en az 45 kişinin öldüğü bildirildi.

Emniyet yetkilileri tarafından yapılan açıklamada, Peşaver'deki Kucha Risaldar Camisi'nde cuma namazı için cemaatin bir araya geldiği sırada bombalı saldırı düzenlendiği duyuruldu.

Açıklamada saldırıda, ilk belirlemelere göre en az 45 kişinin öldüğü ve çok sayıda kişinin de yaralandığı kaydedildi.

Olay yerine acil yardım ekiplerinin gönderildiği bilgisi paylaşıldı.

Ölü sayısının artmasından endişe edilirken, henüz saldırıyı üstlenen olmadı.