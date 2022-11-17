İSTANBUL 19°C / 13°C
Parçalı bulutlu, güneşli
17 Kasım 2022 Perşembe / 23 RebiülAhir 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    18,62
  • EURO
    19,2845
  • ALTIN
    1052.96
  • BIST100
    4507.24
Dünya

Peskov: BM güvenceler verdi

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Karadeniz Tahıl Koridoru Anlaşması'nın uzatılmasında Rusya'nın endişelerinin de göz önünde bulundurulduğunu belirterek, 'Birleşmiş Milletler (BM), Rusya'nın gıda ve gübre ihracatının sağlanmasına yönelik çalışmaların tamamlanacağına dair güvenceler verdi.' dedi.

AA17 Kasım 2022 Perşembe 16:03 - Güncelleme:
Peskov: BM güvenceler verdi
ABONE OL

Peskov, başkent Moskova'da gazetecilere yaptığı açıklamada, Türkiye, Ukrayna, Rusya ile BM arasında 22 Temmuz'da imzalanan ve bugün uzatılmasına karar verilen Karadeniz Tahıl Koridoru Anlaşması'na ilişkin açıklamalarda bulundu.

Anlaşmanın uzatılmasında, Rusya'nın endişelerinin göz önünde bulundurulup bulundurulmadığına yönelik bir soruyu yanıtlayan Peskov, "Evet, kesinlikle bulunduruldu." ifadesini kullandı.

BM'nin, Rusya'ya çeşitli garantiler verdiğine işaret eden Peskov, "BM, Rusya'nın gıda ve gübre ihracatının sağlanmasına yönelik çalışmaların tamamlanacağına dair güvenceler verdi." değerlendirmesinde bulundu.

ABD, İngiltere ve Avrupa Birliği'nin, Rus gıda ve gübre ihracatçılarına yönelik yaptırım muafiyetlerine ilişkin ortak bir açıklama yaptığını anımsatan Peskov, "Bu olumlu yönde önemli bir ilerlemedir ve önümüze çıkan doğrudan ve dolaylı tüm sorunların tamamen ortadan kaldırılması için bu çalışma sonuçlandırılacaktır. BM'nin çalışmalarının sonuçları oluyor." diye konuştu.

Peskov, 120 günlüğüne uzatılan tahıl anlaşmasının "süresiz" olarak uzatılmasına yönelik görüşmelerin ise yapılmadığını söyledi.

  • Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov
  • Karadeniz
  • Tahıl

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.