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Dünya

Peskov: Eğer üçlü bir zirve konusunda anlaşma sağlanırsa bilgilendirme yapacağız

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya, Ermenistan ve Azerbaycan liderleri arasında bugüne özel bir görüşme planlanmadığını belirterek, “Bakü ve Erivan'la tüm düzeylerde rutin temaslarımız var. Eğer üçlü bir zirve konusunda anlaşma sağlanırsa bilgilendirme yapacağız.” dedi.

AA9 Kasım 2021 Salı 13:55 - Güncelleme: 9 Kasım 2021 Salı 13:55
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Peskov, başkent Moskova'da gazetecilere yaptığı açıklamada, Karabağ'da Ermenistan işgalini sona erdiren savaşın yıl dönümünde değerlendirmelerde bulundu.

Rusya, Azerbaycan ve Ermenistan liderleri arasında bugün için herhangi bir görüşme planlanmadığını anlatan Peskov, "Karabağ'a yönelik üçlü bildirinin yıl dönümünde, Rusya, Ermenistan ve Azerbaycan liderleri arasında herhangi temas planlanmıyor. Bakü ve Erivan'la tüm düzeylerde rutin temaslarımız var. Eğer üçlü bir zirve konusunda anlaşma sağlanırsa bilgilendirme yapacağız. Bu konuda henüz bir uzlaşı sağlanmadı." diye konuştu.

Peskov, dün yaptığı açıklamada, üç ülkenin lideri arasında video konferans yöntemiyle bir toplantı yapılmasına yönelik çalışmaların yürütüldüğünü ancak böyle bir toplantının ne zaman gerçekleşebileceği konusunda kesin bir anlaşmaya varılmadığını söylemişti.

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