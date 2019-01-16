Peskov, Putin’in özel hayatı ile ilgili konuştu: Kanınızı dondurabilir

Kremlin Sözcüsü Dmitry Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in özel hayatı ile ilgili Rus medyasına yaptığı açıklamalarda, “Putin, normal bir insan olarak, tabii ki de olumsuz düşüncelerini kanınızı donduracak şekilde ifade edebilme yeteneğine sahip.” diye konuştu.

Rus haber ajansı TASS’ın aktardığına göre Argumenty i Fakty gazetesine röportaj veren Peskov, Vladimir Putin'in evlenmeyi planlayıp planlamadığı dair hiçbir bilgisinin olmadığını söyledi.

Bir devlet başkanının evli mi yoksa bekar mı daha iyi olacağı sorusu üzerine Peskov, “Putin'in bu konuda endişelendiğinden şüpheliyim ve sorma hakkım olduğunu sanmıyorum. Evli olsun veya olmasın, başkanlık görevleri bu durumdan hiçbir şekilde etkilenmez.” yanıtını verdi.

Putin ve eşi Lyudmila, 2013 yılında boşandıklarını açıklamışlardı.

Gazeteciler tarafından, Putin’in zorlu durumlarda küfürlü bir dil kullanıp kullanmadığı sorulduğunda ise Peskov şu cevabı verdi:

"Sadece şunu söyleyebilirim ki Putin, normal bir insan olarak, tabii ki de bir durum, kişi veya süreç hakkındaki olumsuz düşüncelerini kanınızı donduracak şekilde ifade edebilme yeteneğine sahip."

Putin’in kendisini formda tutmak için en sevdiği günlük rutinin yüzme olduğunu belirten Peskov, “(Putin) her gün bir kilometre yüzüyor. Elbette bazı duraklamalar oluyor. Seyahate çıktığında ara vermek zorunda kalıyor. Ayrıca, buz hokeyi ve güreş gibi diğer sporları sever.” ifadelerini kullandı.

Putin’in korumalarından gizlice kaçarak, kimsenin haberi olmadan kendi başına biraz zaman geçirmek için bir fırsatı olup olmadığı sorulduğunda ise Peskov, "Bugünlerde bunun mümkün olduğunu sanmıyorum." yanıtını verdi.