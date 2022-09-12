Peskov: Rus ordusu Zaporijya'dan çekilmeyecek

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik devam eden saldırılarına karşı Ukrayna ordusunun Donbass Bölgesi'nde Rus ordusunun işgali altındaki bazı toprakları geri kazanmaya başlaması ve Rus ordusunun Harkov'a bağlı Balakleya ve İzyum şehirlerinden geri çekilmesi hakkında açıklamada bulundu. Rus ordusunun askeri operasyonlarını sürdürdüğünü belirten Peskov, "Ukrayna'daki özel askeri operasyon devam ediyor. Söz konusu operasyon en başında belirlenen hedeflere ulaşılana dek sürecek" dedi.

Rus ordusunun geri çekildiği Balakleya ve İzyum kentlerinde ordunun yeniden konuşlandırıldığını duyuran Peskov, bu eylemlerden Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in bilgisinin bulunduğunu belirterek, "Elbette atılan her bir adım ve özel askeri operasyonlar sırasındaki eylemler başkomutana iletiliyor" dedi. Peskov, Rus ordusunun Ukrayna'daki operasyonlarının başındaki komutanlardan olan Roman Berdnikov'un görevden alınmasının nedeni hakkında gerekli açıklamanın ise Rusya Savunma Bakanlığı'nın yapabileceğini söyledi.

"Rus ordusu Zaporijya'dan çekilmeyecek"

Rus ordusunun Ukrayna'da bulunan Zaporijya Nükleer Santrali'nden çekilip çekilmeyeceği hakkında Peskov, "Askerlerimizin çekilmeleri söz konusu değil. Şu anda esas olan, Ukrayna tarafını, santraldeki tesislere yönelik barbarca saldırılarını durdurması konusunda ikna etmek gerektiğidir. Zira bu saldırılar, çok üzücü ve feci sonuçlara yol açabilir" diye konuştu. Sözlerinin devamında Ukrayna ordusunun Zaporijya Nükleer Santrali'ne saldırılarını sürdürdüğünü savunarak Batılı ülkelerin Ukrayna'yı saldırıları durdurması yönünde uyarması gerektiğini vurgulayan Peskov, "Ukrayna üstünde etkisi olan ülkelere bu etkilerini kullanarak Ukrayna tarafını her gün gerçekleştirdiği saldırıları durdurmaya ikna etmeleri için hala çağrı yapıyoruz" şeklinde konuştu.

Putin ve Zelenskiy arasında bir görüşme yapılıp yapılmayacağı hakkında ise Peskov, "Şu anda böyle bir ihtimal görmüyoruz ve hala böyle bir görüşme için ön koşulların sağlanmamış olduğunu belirtmek istiyoruz" dedi.