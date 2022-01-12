Peskov: Ültimatomlara yer yok ve olamaz

Reuters 12 Ocak 2022 Çarşamba 15:47 - Güncelleme: 12 Ocak 2022 Çarşamba 15:47

Rusya, ABD ile Cenevre'de yaptığı yoğun müzakerenin ardından Avrupa'daki güvenliğin garanti edilmesine dair taleplerini NATO bünyesindeki 30 müttefik devlete açıklamaya başladı.

Kremlin sözcüsü Dmitry Peskov gazetecilere yaptığı açıklamada, "Müzakeremizi güçlü bir konumdan yapmıyoruz, burada ültimatomlara yer yok ve olamaz" dedi.

Peskov "Durum, pan-Avrupa güvenliği ve ülkemizin ulusal çıkarları açısından öyle kritik bir noktaya geldi ki... bunu daha fazla geciktiremeyiz ve dile getirdiğimiz endişeler konusunda kesin yanıtlara ihtiyacımız var" dedi.

Rusya'nın Batı ile yaptığı görüşmeler, esas olarak Ukrayna konusundaki anlaşmazlıkla tetiklenen gerilimi yatıştırmak için sarf edilen çabaların bir parçası olarak değerlendiriliyor. Rusya'nın askeri birliklerini Ukrayna sınırına konuşlandırması ve sonrasında ABD'nin bu hamleyi Rusya'nın Ukrayna'yı işgal etme planına bağlamasıyla Soğuk Savaş'tan bu yana Doğu ve Batı arasındaki en yüksek gerilim meydana geldi. Moskova ise Ukrayna'yı işgal etme gibi bir planının olmadığını açıkladı.

Peskov, mevcut anlaşmaların yerine getirilmesi halinde Rusya'nın Ukrayna ile doğrudan görüşmeye hazır olduğunu belirterek, Rus güçlerinin gerçek mermiler kullanarak askeri birlikler ve tanklarla Ukrayna sınırında dün yaptığı tatbikatın NATO görüşmesiyle bir ilgisinin olmadığını ifade etti.