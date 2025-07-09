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Dünya

Peskov'dan ABD'ye mesaj: Çözüm umudu sürüyor

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Washington ile ilişkileri geliştirmeyi hedeflediklerini belirtti. Peskov, Trump yönetiminin Ukrayna'ya silah desteğine rağmen krize çözüm için diplomatik girişimlerini sürdürmesini beklediklerini ifade ederek, 'Üçüncü tur müzakerelerin yapılacağını ve diyaloğun devam edeceğini umuyoruz.' dedi.

AA9 Temmuz 2025 Çarşamba 14:20 - Güncelleme:
Peskov'dan ABD'ye mesaj: Çözüm umudu sürüyor
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Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, ABD yönetiminin, Ukrayna krizinin çözümüne yönelik girişimleri sürdüreceklerini umduklarını belirterek, "Görüş ayrılığı yok. Krizin siyasi diplomatik araçlarla hızlı şekilde çözülmesi isteği var." dedi.

Peskov, başkent Moskova'da gazetecilerin gündemdeki konulara dair sorularını yanıtladı.

ABD Başkanı Donald Trump'ın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'i Ukrayna'ya saldırmaktan caydırmak için Moskova'yı bombalamakla tehdit ettiği yönündeki iddiayı değerlendiren Peskov, bunun gerçek olup olmadığını bilmediğini söyledi.

Trump'ın son dönemlerde Rusya'ya yönelik söylemini sertleştirmesine sakin şekilde tepki verdiklerini dile getiren Peskov, Rusya ile ABD arasında görüş ayrılığı olmadığını belirtti. Peskov, şunları kaydetti:

"Görüş ayrılığı yok. (Ukrayna) Krizin siyasi diplomatik araçlarla hızlı şekilde çözülmesi isteği var. Ancak durumun karmaşıklığı, çözümün hızlı şekilde sağlanmasını engelliyor. Belirli çalışmalar yapıldı ve iki tur müzakere gerçekleşti. Üçüncü tur müzakerelerin yapılacağını ve diyaloğun devam edeceğini umuyoruz. Memorandumları istişare etmeye başlamamız lazım. Bu, oldukça zor bir süreç ve bir günde gerçekleşemez."

Peskov, ABD ile diyaloğu sürdürme niyetinde olduklarını vurgulayarak, "Washington ile ikili ilişkileri iyileştirme yönündeki çalışmaların sürdürüleceğini umuyoruz. Trump ve ekibinin, Ukrayna'ya silah sevkiyatlarını yeniden başlatması kararına rağmen krizin çözümüne yönelik girişimlerini sürdüreceğini umuyoruz." ifadelerini kullandı.

Rus ordusunun Ukrayna cephesinde ilerlediği ve güvenli bölgeler oluşturmaya devam ettiğini söyleyen Peskov, "Rusya, Ukrayna tarafından üçüncü tur müzakere tarihi konusunda teklif bekliyor. Bu, Ukrayna'nın yararına. Çünkü karadaki durum her geçen gün değişiyor. Biz ilerliyoruz. Ukrayna tarafı, her geçen gün yeni gerçekleri kabul etmek zorunda kalacak." diye konuştu.

Sözcü Peskov, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) kararlarının kendileri için geçersiz olduğunu ve bu kararlara uymadıklarını sözlerine ekledi.

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