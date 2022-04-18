Peskov'dan bir kaçamak cevap daha: Doğru olduğunu söyleyemeyiz

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, sosyal medyada geminin batmadan önceki son halini yansıtan ve dumanların yükseldiği görüntüyle ilgili olarak "Görüntüleri gerçekten gördük ama ne kadar gerçek ve doğru olduğunu söyleyemeyiz." açıklamasında bulundu.

Moskova kruvazörü Rus kamuoyunda "efsane gemi" olarak tanınıyor.

Rus donanmasının amiral gemilerinden olan güdümlü füze kruvazörü Moskova, 1979'da denize indirildi.

Önce "Slava" ismi verilen gemi daha sonra Moskova ismini aldı ve Rus Karadeniz Filosunun amiral gemisi oldu.

186,5 metre uzunluğa, 20,8 metre genişliğe ve 42, 5 metre yüksekliğe sahip kruvazör, 510 kişilik mürettebat kapasitesine sahip.

Moskova kruvazörü, 700 kilometrelik menzile sahip P-1000 gemisavar, S-300 hava savunma füze sistemi ve OSA-MA hava savunma füze sistemi, AK-130 ve AK-630 silah sistemi, RBU-6000 çok namlulu roketatarlara ve torpido fırlatıcılarıyla donatılmış bir gemi olarak biliniyor.

Moskova gemisi, 2003'te Rusya-Hindistan deniz tatbikatına, 2008 ve 2009 yıllarında Akdeniz'de Rus ordusunun tatbikatına katıldı.

2008'deki Gürcistan Savaşı'nda aktif görev alan Moskova kruvazörünün, 2014'te Kırım'ın yasa dışı ilhakı sırasında da Ukrayna gemilerinin sahilden ayrılmasını engellediği bildirilmişti.

Gemi, 2015'te Akdeniz'de Rus donanmasının daimi görev gücünü yönetti ve Suriye'deki Rus Hmeymim Askeri Hava Üssü'nün korunması görevini gerçekleştirdi.

2020'de tadilattan geçirilen geminin, Rusya-Ukrayna savaşının ilk günlerinde Yılan Adası'ndaki Ukrayna askerlerine yönelik taarruzda bulunduğu ifade edilmişti.

Ukrayna makamları, 13 Nisan'da Neptün füzesiyle Karadeniz'de Rusya'ya ait Moskova kruvazör gemisini vurduklarını ve gemide yangın çıktığını duyurmuştu. Kruvazörün mürettebatının tahminen 510 olduğu kaydedilmişti.

- Gemi ile ilgili iddialar kamuoyunda tartışılmaya devam ediyor

Rusya, bir yangın sonucu meydana gelen hasar sebebiyle Moskova kruvazörünün battığını açıklarken, gemi hakkındaki iddialar kamuoyunda tartışılmaya devam ediyor.

Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'nın vurduğunu duyurduğu Moskova gemisinin son durumuna ilişkin üst üste açıklamalar yapmıştı.

Gemide sebebi hala açıklanmayan yangın sırasında mühimmatın patlaması nedeniyle hasar meydana geldiğine yönelik bilgi paylaşan Rus yetkililer, mürettebatın kurtulduğunu, limana çekilirken geminin dengesinin bozulduğunu ve battığını açıklamıştı.

Mürettebatın hayatını kaybettiği iddiaları tartışılmaya devam ederken, Rusya Savunma Bakanlığı, Rus Deniz Kuvvetleri Komutanı Amiral Nikolay Yevmenov'un Moskova gemisi personeli ile törende bir araya geldiğine yönelik görüntüleri servis etmişti.

Sosyal medyada, Moskova gemisinin batmadan önceki halini gösteren bir görüntü yayılmıştı. Kruvazörün yanındaki bir gemiden çekildiği anlaşılan görüntülerde, güvertenin olduğu kısımdan duman yükselirken, geminin sola doğru eğilmiş vaziyette olması dikkati çekmişti.