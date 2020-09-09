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Dünya

Peskov'dan Lukaşenko'ya yanıt: Belarus ile Rusya arasında bağlantı kurmayın

Rusya'nın Kremlin sözcüsü Dimitriy Peskov, Belarus Cumhurbaşkanı Aleksander Lukaşenko'nun “Belarus düşerse, Rusya da düşer” sözlerine cevap verdi. Peskov, “Belarus ile Rusya arasında bağlantı kurmayın. Bu genellemeler yanlış olur” şeklinde konuştu.

DHA09 Eylül 2020 Çarşamba 19:49 - Güncelleme: 09 Eylül 2020 Çarşamba 19:49
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Belarus’ta protestolar devam ederken, Cumhurbaşkanı Aleksander Lukaşenko, “Belarus düşerse, Rusya da düşer” açıklamasını yapmıştı. Rusya’nın Kremlin sözcüsü Dimitriy Peskov, Belarus ile Rusya arasında bağlantı kurulmaması gerektiğini vurgulayarak, “Bazı paralelliklere katılmıyorum. Çok değer verdiğimiz bir birlik devletimiz olmasına rağmen, hala iki farklı ülkeyiz, iki farklı egemen devletiz. Farklı bir siyasi kültürümüz, farklı bir siyasi alanımız, farklı siyasi eğilimlerimiz var. Bu yüzden genellemeler yanlış olur” ifadelerini kullandı.

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