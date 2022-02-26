Peskov'un kızının paylaşımı Rusya'yı karıştırdı

26 Şubat 2022 Cumartesi 08:13 - Güncelleme: 26 Şubat 2022 Cumartesi 08:13

Kremlin Basın Sözcüsü Dmitri Peskov'un kızı Elizaveta Peskova, Instagram hesabından yaptığı paylaşımla dikkatleri üzerine çekti.

KISA BİR SÜRE SONRA SİLDİ

Türk dostu olarak bilinen Peskova, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırmasına karşı çıkarak, "Savaşa hayır" paylaşımı yaptı. Peskova, kısa süre sonra bu paylaşımı sildi.

"TÜRKÇE ÖĞRENİYORUM" DEMİŞTİ

Elizaveta Peskova, daha yaptığı paylaşımda, "Türkiye benim için Rusya kadar vatanım sayılır. Ben Ankara'da doğdum, hayatımın ilk yıllarını orada geçirdim. Babam ve dedem Türkolog ve ben de Moskova Devlet Üniversitesi'nde Türkçe öğreniyorum." demişti.