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Dünya

Peşmerge üssüne iki İHA ile saldırı düzenlendi

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'ne (IKBY) bağlı Peşmerge güçlerinin Erbil'deki üssüne iki bomba yüklü insansız hava aracı (İHA) ile saldırı gerçekleştirildiği bildirildi.

AA31 Aralık 2023 Pazar 12:21 - Güncelleme:
Peşmerge üssüne iki İHA ile saldırı düzenlendi
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IKBY Hükümet Sözcüsü Peşava Hevramani, konuya ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Erbil'in Pirmam bölgesinde Peşmerge üssüne dün gece saat 23.45'te bomba yüklü iki İHA ile saldırı düzenlendiği belirtilen açıklamada, olayda can kaybı yaşanmadığı ancak maddi zarar oluştuğu belirtildi.

Açıklamada, saldırının "yasa dışı" gruplar tarafından gerçekleştirildiği belirtilerek, "Irak hükümeti ve maaş verdiği bu grupları bu korkakça saldırıdan sorumlu görüyoruz. Bu yasa dışı grup Irak hükümeti tarafından destekleniyor ve onlara maaş veriliyor. Bu gruplar Irak hükümetinin gözü önünde hareket ediyor. Silah, füze ve İHA'ları taşıyıp askeri ve resmi kurumlara terör saldırısı düzenliyor." ifadelerine yer verildi.

Bu saldırıya karşı "uygun bir vakitte karşılık verileceği" belirtilen açıklamada, merkezi hükümetin gerekli adımları atması ve dost taraflardan destek çağrısında bulunuldu.

  • Peşmerge üssü
  • Erbil

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