Pet şişeyle Manş’ı geçerken boğuldu

Adı açıklanmayan 48 yaşındaki mültecinin yaklaşık 33 kilometrelik mesafeyi boş pet şişelerden yaptığı can yeleğiyle geçmeye çalıştığı ancak şiddetli akıntıyla sürüklendiği belirtildi. Batı Flanders Valisi Carl Decaluwe “İlk defa bir göçmenin cesedini bulduk” dedi. Belçika haber ajansı Belga’ya göre adamın cesedi, Zeebrugge limanına 30 kilometre mesafedeki bir rüzgar çiftliğinde bulundu. Ajans, Almanya’ya sığınma başvurusu reddedilen bu kişinin yüzerek İngiltere’ye geçmeye karar verdiğini dile getirdi.