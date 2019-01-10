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Petraeus: Putin, NATO'ya en büyük armağan

Eski CIA Başkanı Petraeus, 'Putin, Soğuk Savaşın sona ermesinden bu yana NATO’ya en büyük armağan' dedi.

  • star.com.tr
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ABD Merkezî İstihbarat Teşkilatı'nın (CIA) eski başkanı General David Petraeus, Rusya Devlet Başkanı Putin'in Soğuk Savaş döneminin ardından, NATO için en büyük armağan olduğunu belirtti.
 
Çarşamba günü Hindistan’ın Yeni Delhi kentinde düzenlenen uluslararası bir konferansta konuşan Petraeus, ''Rusya, Doğu Avrupa’da askeri genişlemesini artırmak isteyen ABD’ye, kıtadaki dayanağını güçlendirmek için bir neden veriyor. Rusya, NATO’ya başarılı bir şekilde “yeni bir hayat verdi'' dedi.
 
NATO ile Moskova arasındaki ilişkiler Vladimir Putin'in başkanlığında sürekli kötüleştiği için ABD'nin adımları 'Rus saldırganlığıyla mücadele' bahanesiyle atıldı. Petraeus bu bağlamda Putin'in Soğuk Savaş’ın sona ermesinden bu yana NATO’nun aldığı en büyük hediye olduğunu belirtti.
 
''ABD ittifakın omurgası''
 
Petraeus, ABD Başkanı Donald Trump ve NATO arasında zaman zaman yaşanan gerginliklere rağmen ittifakın başının ABD olduğunu belirtti. Washington’un NATO içindeki en büyük silahlı güç ve en fazla mali destek yapan ülke olduğunu hatırlatan Petraeus, ''ABD ittifakın omurgası olarak kaldı'' dedi.
 
INF'den çekilen ABD'nin Avrupa'ya füze yığma planı
 
Rusya'nın nükleer başlık taşıma kapasiteli İskender-M füzesini test ettiğini ileri süren ABD, Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler Anlaşması'ndan (INF) çekilme kararı aldı.
 
Rusya'nın Venezuela'ya nükleer bomba atma kabiliyetine sahip 2 adet Tu-160 bombardıman uçağı göndermesiyle tırmanan gerilim gözleri Avrupaya çevirdi. Ancak ABD'nin INF'den çekilmesiyle Avrupa'ya orta menzilli füze yerleştirme planları, Avrupa tarafından sıcak karşılanmadı.
 
Geçtiğimiz günlerde Alman haber ajansı dpa'ya konuşan Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, ABD'nin yeni orta menzilli füzelerinin Almanya veya Avrupa'nın herhangi bir yerine yerleştirilmemesi gerektiğini belirterek, ''Yeni orta menzilli füzelerin Avrupa'da konuşlandırılması için girişimler, Almanya'nın direnciyle karşılaşacak.'' dedi.
 

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