Petro, ABD'nin hava saldırılarını hedef aldı: Bu bir cinayet

Kolombiya Cumhurbaşkanı Petro, ABD'nin Karayipler'de uyuşturucu kaçakçılığıyla mücadele kapsamında teknelere düzenlediği hava saldırılarını sert sözlerle eleştirdi. Petro, 'Bu bir mücadele değil, doğrudan cinayet' dedi.

AA25 Eylül 2025 Perşembe 10:34 - Güncelleme:
Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro, ABD'nin Karayipler'de uyuşturucu kaçakçılığıyla bağlantılı olduğu iddia edilen teknelere düzenlediği hava saldırılarını, "Tekneyi durdurup mürettebatı tutuklamak mümkünken neden füze atılıyor? Bu eylem, cinayet olarak tanımlanır" sözleriyle eleştirdi.

İngiliz BBC kanalına konuşan Petro, ABD'nin uyuşturucuyla mücadele çabaları kapsamında uluslararası sularda tespit edilen ve uyuşturucu taşıdığı belirtilen tekneleri vurmasını, "uluslararası hukuk ve insani değerlere aykırı despotça bir adım" olarak değerlendirdi.

Petro, saldırılarda Kolombiya vatandaşlarının hayatını kaybettiğinin ortaya çıkması durumunda ABD'li yetkililere karşı cezai işlem başlatılacağının altını çizdi.

Uyuşturucu kaçakçılığıyla mücadele operasyonlarında ölümlerin olmaması gerektiğini vurgulayan Petro, "Tekneyi durdurup mürettebatı tutuklamak mümkünken neden füze atılıyor? Bu eylem, cinayet olarak tanımlanır." ifadesini kullandı.

Petro, saldırılar kapsamında orantılı güç ilkesinin de ihlal edildiğini, "bir tabancadan fazlasının kullanılmasının" hukuka aykırı olduğunu savundu.

Beyaz Saray ise Cumhurbaşkanı Petro'nun açıklamalarına yanıt olarak, ABD Başkanı Donald Trump'ın ülkeye giren uyuşturucu akışını durdurmak ve sorumluları adalete teslim etmek için tüm imkanları seferber etmeye hazır olduğu duyurdu.

Trump yönetimi, fentanil gibi yasa dışı maddelerin ABD'ye girişini önlemek için eylül ayının başından bu yana sürdürdüğü operasyonlarda Karayipler Denizi'nde tespit edilen ve uyuşturucu taşıdığı iddia edilen 3 tekneyi vurmuştu.

Saldırılarda şimdiye kadar 17 kişi ölürken, Trump, teknelerin, yılın başında ABD tarafından yabancı terör örgütü ilan edilen Tren de Aragua çetesi tarafından işletildiğini savunmuştu.

Hukukçular ve bazı siyasetçiler, bu saldırıların uluslararası insan hakları hukukunu ihlal edip etmediğini sorguluyor.

