Petro, katil Netanyahu'yu hedef aldı: Her şey Filistinli çocukların bombalanmasıyla başladı

Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro, X sosyal medya platformundaki açıklamasında, Almanya'nın başkenti Berlin'deki Filistin destekçilerinin düzenlediği protestoları paylaşarak, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'yu hedef aldı.

Cumhurbaşkanı Petro, üçüncü dünya savaşı uyarısında bulunarak, şunları ifade etti:

"Her şey Filistinli çocukların bombalanmasıyla başladı: Gazze halkının soykırımı. Şimdi ise dünya savaşının eşiğindeyiz. Çözümün başlangıç noktası nedir? Netanyahu'nın Filistin'i bombalamayı bırakması, ateşkes ilan etmesi ve tüm insanlığı tehlikeye atmaktan vazgeçmesidir."

İşte dakika dakika Filistin ile İsrail arasında yaşananlar:

01:58 Fas'ın eski Başbakanı ve Fas Adalet ve Kalkınma Partisi (PJD) Genel Sekreteri Abdulilah Benkiran, İsrail'in Gazze başta olmak üzere Filistin topraklarında işlediği suçların, "kaçınılmaz sonunu engelleyemeyeceğini" belirterek, "Filistin halkını katledenle, onları savunanı bir tutamayız." dedi