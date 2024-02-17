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Dünya

Petro'dan iklim krizine ''küresel önlem'' çağrısı

Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro, iklim kriziyle mücadelede küresel önlemlerin 'acilen' alınması gerektiğini söyledi.

AA17 Şubat 2024 Cumartesi 06:25 - Güncelleme:
Petro'dan iklim krizine ''küresel önlem'' çağrısı
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60. Münih Güvenlik Konferansı'na katılmak üzere Almanya'nın Münih kentine gelen Petro, iklim kriziyle yüzleşmenin önemine vurgu yaparak, "Ulusal değil küresel önlemlerin acilen alınması gerekiyor. Demokratik bir anlaşma yapılmasını öneriyoruz. İklim krizi siyasi olarak barbarlık, faşizm ve topyekün yıkıma dönüşüyor." ifadesini kullandı.

Petro, dünyada halen devam eden savaşlar nedeniyle demokratik değerlerin yıkıma uğradığını belirterek, "Eğer bugünkü gibi devam etmek istiyorsak, yani kaba kuvvet uçaklardan atılan bombalarla ölçülüyorsa bu insanlığın vahim bir durumdan geçtiğinin göstergesidir." değerlendirmesinde bulundu.

Fosil yakıt tüketiminin su ve diğer doğal kaynaklara "ciddi" zarar verdiğini dile getiren Petro, "Başka bir çıkış yolu yok. CO2 emisyonu üreten ülkeler, artık temiz enerjiye geçmenin önemini kavramalıdır. Hem Afrika hem Günay Amerika, temiz enerji açısından büyük potansiyele sahiptir." diye konuştu.

Bu arada, Cumhurbaşkanı Petro'nun güvenlik konferansı vesilesiyle birçok liderle kısa süreli ikili görüşmeler yaptığı bilgisi paylaşıldı.

  • Petro
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  • küresel önlemler

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