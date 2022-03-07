Petrol fiyatlarını bekleyen büyük tehlike! Avrupa'da borsalar çöktü

Reuters 7 Mart 2022 Pazartesi 12:14 - Güncelleme: 7 Mart 2022 Pazartesi 12:14

Avrupa'nın en büyük şirketlerini takip eden STOXX 600 endeksi %2.4 geriledi.

Almanya'nın DAX endeksi %3.7 geriledi. DAX endeksi 5 Ocak'ta gördüğü zirveden bu yana %20 düşüş kaydetti.

Londra'nın madencilik ve enerji devi şirketlerinin elde ettiği kazanımlar FTSE 100 endeksinde gerçekleşen kayıpları kısmen dengeledi.

Fransa'nın CAC 40 endeksi %3.4, İtalya'nın FTSE MIB endeksi %2.9 geriledi.

Brent ham petrolünün varil fiyatları, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'ın ABD ve Avrupalı devletlerin Rusya'nın petrol ihracatına yaptırım uygulamayı değerlendirdiklerini açıklamasının ardından yaklaşık 130 dolara yükselerek 2008'den bu yana en yüksek seviyeyi gördü.

Avrupa'da enerji hisseleri %3.4 yükselirken, madencilik hisseleri %3.7 primli. Yalnızca enerji ve madencilik sektörleri artıda kaldı.

Kayıplara öncülük eden perakende, otomotiv ve bankacılık sektörleri %5 ile %4.7 arasında geriledi.