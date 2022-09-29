Petrol hırsızlığı ülkeyi batırıyor! Milyonlarca dolar zarar ettiler

Rusya-Ukrayna Savaşı nedeniyle petrol üreten ülkelerde 2015'ten bu yana ilk kez ekonomik alanda büyüme yaşanırken Afrika'nın önde gelen petrol üreticisi olan Nijerya, bu durumdan faydalanamıyor.

Ekonomisi petrole dayanan Nijerya'da, petrol hırsızlığı ve sabotajlar ekonomiye büyük zarar veriyor.

Ülkede petrol üretimindeki düşüşle birlikte bu yıl, 1997'den bu yana en düşük günlük ortalama üretim kaydedildi.

Devlet Başkanı Muhammed Buhari'nin "petrol hırsızlığıyla mücadele" sözü vermesi ve bu sorunla mücadele için özel birimler kurmasına rağmen sıkıntı devam ediyor.

Hükümet toplumun bazı kesimlerini milyonlarca varil ham petrolün çalınmasına suç ortaklığı yapmakla suçladı.

- NİJERYA DÜNYADA EN FAZLA PETROL REZERVİNE SAHİP 8. ÜLKE

Tespit edilen petrol rezervleri yaklaşık 37 milyar varil olan Nijerya, dünyadaki rezervlerin yüzde 3,1'ine sahip.

Ham petrol üretiminde dünyanın ilk 15 ülkesi arasında bulunan Nijerya, dünyanın en fazla petrol rezervine sahip 8. ülkesi ve petrol ihracatı bakımından da 6. sırada yer alıyor.

Ülkenin petrol yataklarının bulunduğu Rivers ve Delta bölgesinde günde 1,5 milyon varilden fazla ham petrol üretimi yapılabileceği ancak silahlı grupların sabotajları, çatışmalar ve adam kaçırma gibi olaylar nedeniyle en az 500 bin varillik kapasitenin kullanılamadığı belirtiliyor.

- GÜNDE YAKLAŞIK 437 BİN VARİL PETROL ÇALINIYOR

AA muhabirinin derlediği bilgilere göre, Nijerya'nın petrol üretimi, bu yıl ocakta 1,4 milyon varilden temmuzda günlük yaklaşık 1,1 milyon varile düştü. Nijerya hükümeti, düşük üretimi büyük çaplı petrol hırsızlığı ve sabotajlara bağladı.

Petrol yataklarının bulunduğu Niger Delta bölgesinde karada ve denizde boru hatlarından günde yaklaşık 437 bin varil petrol çalındığı belirtiliyor. Bu zarar, ihracatı azaltırken, bazı şirketleri üretimi durdurmaya zorladı ve ülkenin mali istikrarını zedeledi. Hatta bazı şirketler, belirli boru hatlarına koydukları petrolün yüzde 80'inden fazlasının çalındığını açıkladı.

- PETROL HIRSIZLIĞI VE SABOTAJLARIN MALİYETİ 10 MİLYAR DOLARI AŞTI

Bölgede ocak-temmuz döneminde petrol hırsızlıkları ve sabotaj nedeniyle 10 milyar dolardan fazla zarar oluştu. Bu mali kayıp, Nijerya'nın dış rezervlerinin yüzde 50'sinden fazlasını oluşturuyor.

Nijerya, ocak ayında günde ortalama 1 milyon 683 bin varil olan Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) kotası göz önünde bulundurulduğunda günde 1 milyon 413 milyon varil üretim yaptı. Buna göre, günde yaklaşık 270 bin varillik kayba uğradı.

Şubatta OPEC'in günlük 1 milyon 701 bin varil petrol kotasına karşın Nijerya 1 milyon 373 bin varil üretim yapabildi.

OPEC martta günlük kotayı 1 milyon 718 bin varile çıkardı, Nijerya 1 milyon 340 bin varil üretim yaparak 378 bin varil zarara uğradı.

OPEC kotası nisanda günlük 1 milyon 735 bin varile çıkarıldı ancak Nijerya, günlük yalnızca 1 milyon 322 bin varil petrol üretebildi.

Nijerya mayısta OPEC'in 1 milyon 753 bin varillik petrol kotasına karşın 1 milyon 233 bin varil, haziranda 1 milyon 772 bin varil kotaya karşın 1 milyon 238 bin varil, temmuzda 1 milyon 799 bin varillik kotaya karşın 1 milyon 183 bin varil üretim yapabildi.