Nijerya Ordusu Halkla İlişkiler Müdür Vekili Danjuma Jonah Danjuma, yaptığı açıklamada, ordunun, 24-30 Mart'ta ülkenin petrol bölgesi Nijer Deltası'nda petrol kaçakçılarına yönelik operasyonlar düzenlediğini belirtti.

Danjuma, operasyonlarda, 18 kaçak petrol arıtma tesisinin kapatıldığını ifade etti.

Operasyonlarda yaklaşık 60 bin litre petrol ürününe el konulduğunu belirten Danjuma, 39 petrol kaçakçısının gözaltına alındığını kaydetti.

Danjuma, güvenlik güçlerinin Nijer Deltası bölgesindeki ham petrol hırsızlığı ve diğer yasa dışı faaliyetleri engelleme çabalarını yoğunlaştırdığını ifade ederek, bölge sakinlerini şüpheli faaliyetleri bildirmeye çağırdı.

Nijeryalı senatör Ned Nwoko, petrol hırsızlığı ve boru hatlarına saldırılar nedeniyle ülke ekonomisinde 2023'te 3 milyar dolardan fazla zarar oluştuğunu açıklamıştı.

37 MİLYAR VARİLLİK PETROL REZERVİ

Nijerya'nın tespit edilmiş petrol rezervleri yaklaşık 37 milyar varil ve dünyadaki rezervlerin yüzde 3,1'ini oluşturuyor.

Ham petrol üretiminde dünyanın ilk 15 ülkesi arasında bulunan Nijerya, dünyada en fazla petrol rezervine sahip 8. ülke ve petrol ihracatı bakımından da 6. sırada yer alıyor.

Petrol yataklarının bulunduğu Delta bölgesinde, petrol alanlarına yönelik sabotajlar, çatışmalar ve adam kaçırma olayları yaşanıyor.

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