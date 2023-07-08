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Dünya

Petrol platformunda yangın çıktı

Meksika Körfezi'ndeki Meksika devlet petrol şirketine (PEMEX) bağlı platformda çıkan yangın ve patlamalarda ilk belirlemelere göre 6 kişi yaralandı, 4 kişi kayboldu.

AA8 Temmuz 2023 Cumartesi 05:46 - Güncelleme:
Petrol platformunda yangın çıktı
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Meksika basınında çıkan habere göre, ülkenin Campeche eyaletine 80 kilometre uzaklıktaki Nohoch Alfa Petrol Platformunda patlama oldu ve yangın çıktı.

Olayda şu ana kadar 6 kişinin yaralandığı, 4 kişinin ise kaybolduğu bildirildi.

İşletmeden yapılan açıklamada, 328 işçiden 321'inin tahliye edildiği ve arama kurtarma çalışmalarının ise devam ettiği kaydedildi.

Yetkililer, yangının kontrol altına alınabilmesi için 4 botun sevk edildiğini ve takviye ekiplerin de gönderileceğini duyurdu.

Yerel saatte 05.25'te platformdaki gaz hattında çalışma yapıldığı esnada yangın çıktığı tahmin ediliyor. Olayın nedeni araştırılıyor.

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