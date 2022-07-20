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Dünya

Petrol rotası değişti: Suudi Arabistan'dan vazgeçip Rusya'ya yöneldi

Çin'in üst üste ikinci ayda da en büyük petrol tedarikçisi Rusya oldu. Çin, sevkiyatı daha maliyetli olan Suudi petrolünün ithalatını düşürdü.

Reuters20 Temmuz 2022 Çarşamba 12:10 - Güncelleme:
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Çinli alıcıların daha düşük fiyattan satılan Rus petrolünü tercih etmesiyle Rusya üst üste ikinci ayda da Çin'in en büyük petrol tedarikçisi oldu.

Çin Gümrük İdaresi'nin verilerine göre Çin, sevkiyatı daha maliyetli olan Suudi petrolünün ithalatını düşürdü.

Çin'in ithal ettiği deniz yoluyla ve Doğu Sibirya-Pasifik Okyanusu petrol boru hattı üzerinden gönderilen Rus petrolü Haziran'da bir önceki yılın aynı ayına göre %10 artarak 7.29 milyon ton oldu.

Çin'in Rus petrol ithalatı Mayıs'ta varil başına günde yaklaşık 2 milyona çıkarak rekor seviyeyi görmüştü. Bu rakam Haziran'da varil başına günde 1.77 milyon olarak Mayıs ayının altında kaldı.

Çin, Suudi Arabistan'dan ise Haziran'da geçen yıla kıyasla %30 düşüşle 5.06 milyon ton petrol ithal etti. Çin'in Suudi Arabistan'dan petrol ithaları Mayıs ayına göre günde varil başına 1.84 milyon azalmış oldu.

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