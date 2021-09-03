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Dünya

Petrol sızıntısı alarmı! Türkiye harekete geçti

Akdeniz'deki Suriye kaynaklı petrol sızıntısı sınırlarımızı tehdit ediyor. Hatay'ın Samandağ ilçesindeki sahilde görülen siyah madde için Valilik inceleme başlattı. Öte yandan, Hatay Büyükşehir Belediyesi, Suriye'den sızan petrolün Samandağ sahiline ulaştığını açıkladı. Belediye ayrıca kirlilik görülen yerlerde denize girilmemesi konusunda da uyarılarda bulundu.

3 Eylül 2021 Cuma 11:48 - Güncelleme: 3 Eylül 2021 Cuma 11:57
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Suriye'nin kuzeybatısında yer alan ve Akdeniz'in hemen yanı başındaki Banyas kentindeki bir rafineride başlayan petrol sızıntısı nedeniyle tüm dikkatler Doğu Akdeniz'e çevrildi.

TRT Haber'in haberine göre, uzmanlar, rüzgarın ve akıntının etkisiyle sızıntının denizde hızla yol alarak Türkiye'nin kıyılarını tehdit edeceğini açıklamıştı.

PETROLÜ ANDIRAN MADDE İNCELEMEYE ALINDI

Hatay'ın Samandağ ilçesinin dün sahil kesiminde petrole benzer siyah ve yapışkan bir madde göründü.

Sahilde ve denizde görülen maddelerden alınan örnekler incelemeye gönderildi. Hatay Valiliği'nin bu incelemenin ardından açıklama yapması bekleniyor.

DENİZE GİRMEYİN UYARISI YAPILDI

Öte yandan, Hatay Büyükşehir Belediyesi, Suriye'den sızan petrolün Samandağ sahiline ulaştığını açıkladı. Belediye ayrıca kirlilik görülen yerlerde denize girilmemesi konusunda da uyarılarda bulundu.

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