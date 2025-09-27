İSTANBUL 22°C / 16°C
  Pezeşkiyan: ABD tüm uranyumumuzu almak istiyor
Dünya

Pezeşkiyan: ABD tüm uranyumumuzu almak istiyor

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, 80. Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu'na katılmak üzere bulunduğu New York'tan Tahran'a hareket etmeden önce gazetecilere değerlendirmelerde bulundu. Pezeşkiyan açıklamasında, 'ABD tüm zenginleştirilmiş uranyumumuzu onlara vermemizi, karşılığında üç aylık yaptırım muafiyeti tanıyacaklarını söylüyor. Bu, hiçbir şekilde kabul edilemez' ifadelerini kullandı.

27 Eylül 2025 Cumartesi 18:26
Pezeşkiyan, BM Genel Kurulu'nun İran'ın tutumlarını dünyaya anlatmak için önemli bir fırsat sunduğunu belirterek, "Halkımızın uğradığı zulmü, ülkemizin haklı davasını bu platformda dile getirdik" ifadelerini kullandı.

"ABD'NİN TALEPLERİ MANTIKSIZ"

Pezeşkiyan, Avrupalı taraflarla bazı konularda uzlaşı sağlandığını ancak ABD'nin yaklaşımının tamamen farklı olduğunu belirterek, "ABD tüm zenginleştirilmiş uranyumumuzu onlara vermemizi, karşılığında ise yalnızca üç aylık yaptırım muafiyeti tanıyacaklarını söylüyor. Bu, hiçbir şekilde kabul edilemez. Birkaç ay sonra yeni taleplerle gelecekler ve 'snapback' (tetik) sürecini başlatmak isteyecekler. Eğer mantıksız talepleriyle 'snapback' arasında bir seçim yapmamız gerekirse, 'snapback'i tercih ederiz. Bu durumda da tüm sorunlarımızı çözebileceğiz" dedi.

"GEREKLİ ÖNLEMLER ALINDI"

Pezeşkiyan, 'snapback' mekanizmasının devreye girmesi halinde gerekli tedbirlerin hazır olduğunu vurgulayarak, "Komşularımız, BRICS ülkeleri ve Şanghay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) üyeleriyle kurduğumuz ilişkiler, ayrıca ülkemizin bağımsızlığına ve onuruna inanan İran halkı sayesinde bu durumdan çıkmayı başaracağız" ifadelerini kullandı.

"İSRAİL REJİMİNE KARŞI KÜRESEL TEPKİ OLUŞTU"

Pezeşkiyan, İsrail'in eylemlerinin ve ABD'nin verdiği desteğin dünya kamuoyunda güçlü bir tepkiye yol açtığını belirterek, "İsrail rejimine karşı küresel tepki hareketi oluştu. Bu süreç uluslararası görüşmelere de yansıyor. Umuyoruz ki bu hareketin etkileri kısa sürede ortaya çıkar" açıklamasını yaptı.

"ABD'NİN İLERİ SÜRDÜĞÜ İDDİALAR OYUNDAN İBARET"

Pezeşkiyan, BM Genel Kurulu oturumları kapsamında yürütülen görüşme ve toplantılarda İran'ın nükleer faaliyetlerinin barışçıl niteliğini vurguladıklarını belirtti. Diplomasi yoluyla ülkenin nükleer programına ilişkin gerçekleri muhataplarına aktardıklarını ifade eden Pezeşkiyan, İsrail ve ABD'nin ileri sürdüğü iddiaların, "İran'ı suçlamak için sergilenen bir oyundan ibaret olduğunu" aktardı.

"NÜKLEER SİLAH PEŞİNDE DEĞİLİZ VE OLMAYACAĞIZ"

Pezeşkiyan, İran'ın hiçbir zaman nükleer silah üretme hedefi olmadığını vurgulayarak, "İran geçmişte nükleer silah peşinde değildi, bugün de böyle bir niyeti yok ve gelecekte de olmayacak. Bu, İran Dini Lideri Ayetullah Ali Hamaney'in açık emridir. Bazı kişiler farklı görüşlere sahip olabilir ancak uygulanacak olan, liderin sözleri ve belirlediği politikalardır. Biz de bu çizgide hareket edeceğiz" dedi.

"EĞER ZAYIF OLURSAK, BİZİ EZERLER"

Pezeşkiyan, 'snapback' mekanizmasının devreye girmesinin ardından İran'ın atacağı adımlar konusunda İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi ve dış politika ekibinin Avrupa'dan İslam ülkelerine kadar birçok ülkenin temsilcileriyle görüşmeler gerçekleştirdiğini belirtti. Pezeşkiyan, "Bu durum dünyanın sonu değil. Eğer zayıf olursak, bizi ezerler. Bu yüzden hem aramızdaki dayanışmayı hem de bilimsel ve kültürel gücümüzü artırmak zorundayız. Güçlü olur ve birlik içinde hareket edersek, bu tür krizlerden korkmamıza gerek kalmaz. Bu süreç zamanla aşılacak ve İran'ın haklılığı da burada ortaya çıkacaktır" ifadelerini kullandı.

  • iran
  • pezeşkiyan
  • nükleer

