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Dünya

Pezeşkiyan Bağdat'ta! Irak ve İran arasında 14 mutabakat zaptı imzalandı

Seçildikten sonra ilk yurt dışı ziyaretini Irak'a gerçekleştiren İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan'ın Bağdat temasları kapsamında iki ülke arasında çeşitli alanlarda işbirliğini içeren 14 mutabakat zaptı imzalandı.

AA11 Eylül 2024 Çarşamba 15:34 - Güncelleme:
Pezeşkiyan Bağdat'ta! Irak ve İran arasında 14 mutabakat zaptı imzalandı
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Irak resmi ajansı INA'nın haberine göre, Cumhurbaşkanı Abdullatif Reşid ve Pezeşkiyan'ın hazır bulunduğu toplantıda, iki ülke arasında askeri ve güvenlik güçlerinin eğitimi, spor ve gençlik, kültürel, sanat ve tarihi eserlerde işbirliği ile iletişim ve telekomünikasyon alanlarında ortak mutabakat zaptına imzalar atıldı.

Pezeşkiyan ilk yurt dışı ziyareti kapsamında Irak'ta: Çeşitli alanlarda mutabakat zaptı imzalanacak

Irak ve İran arasında; dini turizm, iki ülke arasında serbest bölgelerde işbirliği, tarım ve doğal kaynaklarla postacılık, sosyal güvenlik, teknik eğitim, vasıflı işgücünün geliştirilmesi alanında işbirliği ve Irak-İran ticaret odalarının faaliyet alanında işbirliğine ilişkin ortak mutabakat zaptı da imzalandı.

PEZEŞKİYAN İLK YURT DIŞI ZİYARETİ İÇİN IRAK'TA

Seçildikten sonra ilk yurt dışı ziyaretini Irak'a gerçekleştiren Pezeşkiyan, Irak Başbakanı Muhammed Şiya es-Sudani, Cumhurbaşkanı Abdullatif Reşid ile bir araya gelmişti.

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Pezeşkiyan ayrıca Meclis Başkanlığını vekaleten yürüten Muhsin Mendelavi ve bazı siyasi liderlerle de bir araya gelecek. İki gün sürecek ziyareti sırasında İran Cumhurbaşkanı, Necef, Kerbela, Basra ve Erbil ve Süleymaniye kentlerini de ziyaret edecek.

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