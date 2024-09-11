Pezeşkiyan Bağdat'ta! Irak ve İran arasında 14 mutabakat zaptı imzalandı

Irak resmi ajansı INA'nın haberine göre, Cumhurbaşkanı Abdullatif Reşid ve Pezeşkiyan'ın hazır bulunduğu toplantıda, iki ülke arasında askeri ve güvenlik güçlerinin eğitimi, spor ve gençlik, kültürel, sanat ve tarihi eserlerde işbirliği ile iletişim ve telekomünikasyon alanlarında ortak mutabakat zaptına imzalar atıldı.

Pezeşkiyan ilk yurt dışı ziyareti kapsamında Irak'ta: Çeşitli alanlarda mutabakat zaptı imzalanacak Irak ve İran arasında; dini turizm, iki ülke arasında serbest bölgelerde işbirliği, tarım ve doğal kaynaklarla postacılık, sosyal güvenlik, teknik eğitim, vasıflı işgücünün geliştirilmesi alanında işbirliği ve Irak-İran ticaret odalarının faaliyet alanında işbirliğine ilişkin ortak mutabakat zaptı da imzalandı.

Seçildikten sonra ilk yurt dışı ziyaretini Irak'a gerçekleştiren Pezeşkiyan, Irak Başbakanı Muhammed Şiya es-Sudani, Cumhurbaşkanı Abdullatif Reşid ile bir araya gelmişti.

