İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, ülkenin kuzeydoğusundaki Kuzey Horasan eyaletinde halka hitap etti. Ülke genelindeki elektrik ve doğal gaz kesintilerinin neden olduğu sorunlar ile enerji israfına dikkat çeken Pezeşkiyan, "Avrupa ülkelerinden 3-4 kat daha fazla enerji kullanıyoruz. Biz sahip olduğumuz enerjiyi güzel değerlendiremedik ve sebeple de fabrikaların ve halkın elektriğini kesmek zorunda kalıyoruz" dedi.

Salonda bulunan lambaları işaret ederek enerji tasarrufu konusunda eleştirilerde bulunan Pezeşkiyan, "Şu an burada güneş ışığı varken neden ışıkları açmışlar? Mesela, burayı ısıtmak içinde fazla enerji kullanılmış. Bana göre burası çok sıcak. İşte bu şekilde fazla tüketmek kötü bir alışkanlığımız haline gelmiş. Herkes elinden geldiğince enerji tasarrufu yapmalı" ifadelerini kullandı. Pezeşkiyan'ın bu uyarılarının ardından salondaki ışıklar kapatıldı.

İRAN'DA ENERJİ KRİZİ

İran'da ekonomik yaptırımların enerji altyapısına yeterli yatırım yapılmasını engellemesi ve doğal gaz ile elektrik tüketimindeki dikkatsizlik, enerji arzında sorunlara yol açıyor. Kış mevsiminde yaşanan elektrik kesintileri, sanayi ve tarım sektörlerinde üretimin durmasına yol açarken, yerleşim bölgelerinde günlük hayatı ciddi şekilde aksatıyor. Kesintiler, eğitim kurumlarının faaliyetlerini engelleyerek okulların tatil edilmesine neden oluyor. Aynı şekilde, devlet daireleri ve kamu hizmetleri enerji yetersizliği sebebiyle geçici olarak kapanıyor, bu da vatandaşların resmi işlemlerinde gecikmelere yol açıyor. Evlerde ısınma ve aydınlatma sorunları yaşam koşullarını zorlaştırırken, üretim sektörlerindeki aksaklıklar hem ekonomik kayıplara hem de iş gücünde verimliliğin düşmesine sebep oluyor.

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