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Dünya

Pezeşkiyan ilk yurt dışı ziyareti kapsamında Irak'ta: Çeşitli alanlarda mutabakat zaptı imzalanacak

İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan, ilk yurt dışı ziyaretini Irak'a gerçekleştiriyor.

AA11 Eylül 2024 Çarşamba 10:28 - Güncelleme:
Pezeşkiyan ilk yurt dışı ziyareti kapsamında Irak'ta: Çeşitli alanlarda mutabakat zaptı imzalanacak
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Irak Başbakanlık Basın Ofisi'nden yapılan yazılı açıklamaya göre, Irak Başbakanı Muhammed Şiya es-Sudani, Pezeşkiyan'ı Uluslararası Bağdat Havalimanı'nda resmi törenle karşıladı.

Sudani, İranlı bakanlarından oluşan heyetin eşlik ettiği İran Cumhurbaşkanı ile kapsamlı görüşmelerde bulunacak.

İki lider; vergi işbirliği, tarım, doğal kaynaklar, iletişim, sosyal koruma, gençlik ve spor, eğitim, turizm, kültürel, tarihi eserler mesleki eğitim ve gelişim alanlarında mutabakat zaptı imza törenine de katılacak.

Pezeşkiyan, Irak Cumhurbaşkanı Abdullatif Reşid, Meclis Başkanlığını vekaleten yürüten Muhsin Mendelavi ile ve bazı siyasi liderlerle de bir araya gelecek. İran Cumhurbaşkanı, Necef, Kerbela, Basra ve Erbil'i de ziyaret edecek.

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