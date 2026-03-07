İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, "Bölge ülkeleri ile düşmanlığımız yok, komşularımızdan özür diliyorum. İran'a yönelik bir saldırı olmadıkça komşu ülkelere hiçbir askeri müdahalede bulunulmayacaktır. Silahlı kuvvetlerimiz ülkenin onurunu savunmak için bağımsız hareket etti." dedi.

ABD-İSRAİL'İN İRAN'A SALDIRILARI

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı.

İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.

ABD-İsrail saldırılarında, İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü.

İran Kızılayı, ülkeye yönelik bombardımanlarda 201 kişinin hayatını kaybettiğini, 747 kişinin de yaralandığını duyurdu.

İran uyardı: Sizi ezip geçeriz

ABD ordusu görüntüleri paylaştı: İran'a ait 3 bini aşkın hedefi vurduk