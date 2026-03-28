Pezeşkiyan'dan bölge ülkelerine uyarı: İzin vermeyin

ABD/İsrail-İran savaşı 29. gününde...

PEZEŞKİYAN'DAN BÖLGE ÜLKELERİNE: DÜŞMANLARIMIZIN SAVAŞI SİZİN TOPRAKLARINIZDAN YÖNETMESİNE İZİN VERMEYİN

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, ülkenin altyapısı ve ekonomik merkezlerine saldırılara güçlü karşılık vereceklerini belirtirken bölge ülkelerine, topraklarını İran'a karşı saldırılarda kullandırmama çağrısını yineledi.

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından açıklama yaptı.

Pezeşkiyan, İran'ın "önleyici saldırılar düzenlemediğini" defalarca dile getirdiklerini vurgulayarak, "Ülkenin altyapısının ya da ekonomik merkezlerinin hedef alınması durumunda güçlü şekilde karşılık vereceğiz." dedi.

Açıklamasında bölge ülkelerine de seslenen Pezeşkiyan, "Kalkınma ve güvenlik istiyorsanız, düşmanlarımızın savaşı sizin topraklarınızdan yönetmesine izin vermeyin." ifadelerini kullandı.

İşte ABD-İsrail İran savaşında dakika dakika yaşananlar:

İran, ABD askerlerinin Dubai'deki sığınaklarının tespit edilerek füzelerle vurulduğunu iddia etti.

İran Silahlı Kuvvetleri Hatemu'l Enbiya Merkez Karargahı, "Umman'da bulunan Salalah Limanı'na uzak mesafede bir ABD gemisini hedef aldıklarını" duyurdu.

Bahreyn, son 24 saatte İran'dan atılan 20 füze ile 23 İHA'nın hava savunma sistemlerince etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

İsrail ordusu, İran'ın 3 ayrı bölgesine düzenlediği hava saldırılarında askeri altyapı ve tesisleri hedef aldığını ileri sürdü.

ABD ile birlikte İran'a karşı saldırılar başlatan İsrail'de, misillemeler nedeniyle 78 bin kez sirenlerin çaldığı bildirildi.

Kuveyt Sivil Havacılık Kurumu: Kuveyt Uluslararası Havalimanı'na İHA'larla saldırı düzenlendi, radar sistemleri büyük zarar gördü.

Birleşik Arap Emirlikleri: Başkent Abu Dabi'ye atılan füzenin engellenmesinin ardından düşen şarapneller nedeniyle üçüncü bir yangın çıktı, yaralı sayısı da 6'ya yükseldi

Yemen'deki İran destekli Husiler, savaşın başladığı 28 Şubat'tan bu yana ilk kez, İsrail'e füze fırlattığını açıkladı

Umman haber ajansı: Umman'daki Salala Limanı'na insansız hava araçlarıyla saldırı düzenlendi.

Birleşik Arap Emirlikleri 'nin (BAE) Abu Dabi Emirliği, bir balistik füzenin imhası sırasında düşen şarapnel parçaları nedeniyle 5 kişinin yaralandığını bildirdi.

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), İran'dan füze ve insansız hava aracı (İHA) saldırıları düzenlendiğini açıkladı.

İsrail'in saldırılarını sürdürdüğü İran ve Lübnan'daki Hizbullah, İsrail'in kuzeyini hedef alan eş zamanlı misilleme yaptı.

Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn'e İran tarafından yeni füze ve insansız hava aracı (İHA) saldırıları yapıldı.

ABD-İsrail saldırıları altındaki Tahran'da İran Bilim ve Teknoloji Üniversitesinin hedef alındığı bildirildi.

ABD basınının hükümet kaynaklarına dayandırdığı habere göre; İran'ın Suudi Arabistan'daki Prens Sultan Hava Üssü'ne düzenlediği füze saldırısında 2'si ağır 10 ABD askerinin yaralandığı ve ABD'ye ait yakıt ikmal uçaklarının zarar gördüğü bildirildi.

Bahreyn, İran saldırısında hedef alınan tesiste çıkan yangının kontrol altına alındığını duyurdu.

İsrail ordusu, ABD ile ortak saldırılar düzenledikleri İran'ın başkenti Tahran'a yönelik yeni bir saldırı dalgası başlattığını duyurdu.

ABD Başkanı Donald Trump, İran'ın büyük bir yenilgiye uğradığını öne sürerek, "Bizimle konuşuyorlar. Şu anda konuşuyoruz. Anlaşma yapmak istiyorlar" dedi.

ABD-İsrail'in İran'ın kuzeyindeki Zencan eyaletine düzenlediği hava saldırısında 5 sivilin öldüğü, 7 kişinin yaralandığı bildirildi.

ABD Başkanı Donald Trump, İran'la "savaş" sürecinde Körfez ülkelerinin kendilerine destek verdiğini, ancak NATO ülkelerinin yardıma gelmediğini kaydederek, "Onlar bizim yanımızda değilse, biz neden onların yanında olalım ki?" dedi.

ABD Başkanı Donald Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff, ABD ile İran arasında yakında görüşmeler yapılabileceğini belirterek, "Başkan bir barış anlaşması istiyor. Ama baskı olmadan kimseyi masaya oturtamazsınız. Biz bu sorunu diplomatik yollarla çözmeye hazırız" dedi.

ABD ile İsrail'in ortak saldırılarına maruz kalan İran'ın, başta başkent Tel Aviv olmak üzere İsrail'in merkez bölgesini ve güneyini hedef aldığı misillemede 1 kişinin öldüğü, 4 kişinin yaralandığı bildirildi.

ABD-İsrail saldırılarının hedefindeki İran'ın başkenti Tahran'da art arda patlamalar yaşandı.

İran Devrim Muhafızları Ordusu, bölgedeki ABD unsurlarına düzenlediği saldırılarda Dubai'deki bir oteli kamikaze insansız hava aracıyla (İHA) vurduğunu duyurdu.

İran Atom Enerjisi Kurumu, ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırılarında Buşehr Nükleer Enerji Santrali'nin üçüncü kez hedef alındığını belirterek, santral sahasına füze isabet ettiğini ve saldırıda herhangi bir can kaybı ya da hasar oluşmadığını bildirdi.

00:22 Yemen'deki İran destekli Husiler, herhangi bir ittifakın ABD veya İsrail ile birlikte İran'a karşı savaşa katılması ya da Kızıldeniz'in bu amaçla kullanılması halinde doğrudan askeri müdahalede bulunacaklarını açıkladı

- ⁠ABD-İSRAİL'İN İRAN'A SALDIRILARI

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı.

İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.

ABD-İsrail saldırılarında, eski İran lideri Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü.