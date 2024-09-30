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Dünya

Pezeşkiyan'dan itiraf ve suçlama: Heniyye suikastına cevap vermememiz karşılığında...

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, ABD ve Avrupalı liderlerin, İran'ın Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye suikastına karşılık vermemesi halinde Gazze'de ateşkes ilan edeceklerine dair kendilerine söz verdiğini ancak bunu yerine getirmediklerini söyledi.

AA30 Eylül 2024 Pazartesi 07:35 - Güncelleme:
Pezeşkiyan'dan itiraf ve suçlama: Heniyye suikastına cevap vermememiz karşılığında...
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İran devlet televizyonuna göre, Pezeşkiyan, dün akşam düzenlenen Bakanlar Kurulu toplantısında konuştu.

İsrail'in bölgedeki saldırganlığına ve Batılı destekçilerine değinen Pezeşkiyan, "Siyonist rejimin suçları kabul edilemez ve cevapsız kalmayacak." dedi.

Pezeşkiyan, "Şehit Heniyye suikastına İran'ın yanıt vermemesi karşılığında ateşkes sözü veren ABD ve Avrupa ülkelerinin liderlerinin iddiaları tamamen yalandı. Bu tür suçlulara bir şans vermek, onları daha fazla suç işlemeleri için cesaretlendirmekten başka bir işe yaramayacaktır." ifadelerini kullandı.

İran Cumhurbaşkanı'nın açıklamaları ülkede tartışmalara yol açarken gece saatlerinde İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi binasının önünde toplanan bir grup, bu açıklamalara karşı yetkililerden yanıt verilmesini talep etti.

İran, 31 Temmuz'da başkent Tahran'da Hamas lideri İsmail Heniyye'ye suikastın ardından İsrail'e misilleme kararı almıştı. Bu sırada, Tahran'ın, Gazze'de İsrail saldırılarının kalıcı olarak durdurulması karşılığında saldırı niyetinden vazgeçeceğine dair iddialar ortaya atılmıştı. Tahran yönetimi ise "saldırıyla ulusal egemenliğini tehdit eden İsrail'in cezalandırılmasına dair alınan karar ile Gazze'de ateşkes çabalarının ayrı konular olduğunu ancak ateşkes sürecine zarar vermemeyi umduklarını" açıklamıştı.

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