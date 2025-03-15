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Dünya

Pezeşkiyan'dan Tahran'da su sorunu ve zemin çökmesine karşı uyarı

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, Tahran'da su sorunu ve zemin çökmesinin şehir için büyük bir tehlike oluşturduğunu belirtti.

AA15 Mart 2025 Cumartesi 15:23 - Güncelleme:
Pezeşkiyan'dan Tahran'da su sorunu ve zemin çökmesine karşı uyarı
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Tahran Eyaleti Planlama ve Kalkınma Konseyi Toplantısı'nda konuşan Pezeşkiyan, başkent Tahran'ın karşı karşıya olduğu ciddi çevresel tehditlere dair açıklamada bulundu.

Su krizi ve zemin çökmesinin başkent için sadece çevresel değil, aynı zamanda ekonomik ve toplumsal büyük riskler barındırdığına dikkati çeken Pezeşkiyan, Tahran'da su kaynaklarının tükenmesinin, en büyük sorunlardan biri olduğunu söyledi.

"Tahran'da ciddi bir su dengesizliği sorunuyla karşı karşıyayız" diyen Pezeşkiyan şunları kaydetti:

"Tahran'a tankerlerle su ulaştırılamaz, Tahran bu şekilde ayakta kalamaz. Ülke topraklarının yüzde 1'inden azı ve ülke nüfusunun yüzde 20'sinden fazlası Tahran'da yoğunlaşmıştır. Bu şehir nasıl yönetilebilir? Çok sayıda su kuyusu kurudu, Varamin'de 36 santimetrelik toprak çökmesi var.

Bu istatistik çok tehlikeli, İran dışında ise 2-3 santimetre çökme olduğunda olağanüstü toplantı yapıyorlar. Tehlike Tahran'ın üzerinde beliriyor. Tüm alimler ve bilim insanları, katılım ve işbirliği yoluyla Tahran'ın sorunlarını çözmek için bir araya gelmelidir."

Uzmanlara göre, kuraklıktan ve kötü su yönetiminden kaynaklanan bu durum nedeniyle kenti besleyen nehrin kuru kalması ve yer altı sularının azalması kentte zemin çökmesine yol açıyor.

  • Mesud Pezeşkiyan
  • İran
  • Tahran

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