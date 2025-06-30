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Dünya

Pezeşkiyan'dan UAEA'ya çifte standart tepkisi

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı'nın (UAEA) İran'ın nükleer dosyasıyla ilgili 'çifte standartlı' tutum sergilediğini söyledi.

AA30 Haziran 2025 Pazartesi 14:38 - Güncelleme:
Pezeşkiyan'dan UAEA'ya çifte standart tepkisi
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Tesnim Haber Ajansı'na göre, Pezeşkiyan, Fransız mevkidaşı Emmanuel Macron'la telefonda görüştü.

Görüşmede Pezeşkiyan, "İran hükümeti, Meclisi ve halkı, UAEA Genel Sekreteri'nin, tüm işbirliğine rağmen nükleer dosyamıza karşı tarafsız davranmadığını düşünüyor. UAEA'nın çifte standartlı tutumu bölge güvenliği için sorun oluşturmaktadır." dedi.

İran'ın nükleer faaliyetlerinin, UAEA denetçileri gözetiminde ve aktif gözetim kameralarıyla yürütüldüğünü belirten Pezeşkiyan, "Buna rağmen İsrail'in nükleer tesislerimize yönelik sabotajları ve ardından ABD'nin askeri saldırıları gerçekleşti. UAEA, bu yasa dışı eylemleri kınamak yerine adeta haklı göstermeye çalıştı." diye konuştu.

İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, "Ajans, ülkelerin haklarına saygı göstermeli, ayrımcılıktan kaçınmalı ve üye devletlerin meşru haklarını savunmalıdır." ifadelerini kullandı.

Fransa Cumhurbaşkanı Macron ise görüşmede, İsrail'in saldırılarında hayatını kaybeden İran vatandaşları için taziyelerini iletti.

Macron, "Fransa, İran'a yönelik ABD ve İsrail'in askeri saldırılarını kınayan ilk ülkelerden biri oldu. İsrail Başbakanı'na açıkça, İran'ın nükleer dosyasına müdahale etme konusunda bu rejimin hiçbir meşru ya da hukuki konumunun olmadığını bildirdik." ifadelerini kullandı.

  • İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan
  • Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan
  • UAEA

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