İSTANBUL 30°C / 20°C
Parçalı bulutlu, güneşli
18 Haziran 2025 Çarşamba / 22 ZilHicce 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    39,5398
  • EURO
    45,5072
  • ALTIN
    4293.14
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

Dünya

Pezeşkiyan'dan ''ulusal birlik'' mesajı

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, halkla yönetim arasındaki dayanışmanın ülkeyi tüm tehditlere karşı güçlü kılacağını söyledi.

AA18 Haziran 2025 Çarşamba 13:07 - Güncelleme:
Pezeşkiyan'dan ''ulusal birlik'' mesajı
ABONE OL

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, yönetimle halk arasındaki birliğin olması durumunda ülkeye hiçbir tehdidin zarar veremeyeceğini belirtti.

Cumhurbaşkanlığı sitesine göre, Pezeşkiyan kabine toplantısında ulusal birlik mesajı verdi.

Pezeşkiyan, "Eğer halk bizimle birlikte olursa, hiçbir sorun ülkeyi tehdit edemez. Bu nedenle tüm adımlar ulusal birliği koruma yönünde atılmalıdır. "dedi.

İran Cumhurbaşkanı, İsrail'in son saldırıları sırasında başta komşu ülkeler olmak üzere çeşitli ülkelerin gösterdiği dayanışma ve yardım tekliflerine teşekkür etti.

Toplantının sonunda, Cumhurbaşkanı tüm yetkilileri, güvenlik ve koruma ilkelerine azami dikkat göstermeleri ve ilgili mercilerin talimatlarına göre hareket etmeleri konusunda uyardı.

İsrail'in kalkanı alarm veriyor!

Füze manzaralı uçuş... Havada tehlikeli karşılaşma!

Netanyahu'dan tarihi sahtekarlık

Türkiye'ye efelenmeyi göze alamayacaklar!
  • İran Cumhurbaşkanı
  • Dayanışma ve güç
  • Halkla yönetim
  • Tehtitlere karşı mücadele

ÖNERİLEN VİDEO

Esenyurt'ta bıçaklı yumruklu kavga kameralarda! Tartıştığı şahsın ayağını arabanın kapısına sıkıştırarak kırdı

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.