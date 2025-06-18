Pezeşkiyan'dan ''ulusal birlik'' mesajı

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, yönetimle halk arasındaki birliğin olması durumunda ülkeye hiçbir tehdidin zarar veremeyeceğini belirtti.

Cumhurbaşkanlığı sitesine göre, Pezeşkiyan kabine toplantısında ulusal birlik mesajı verdi.

Pezeşkiyan, "Eğer halk bizimle birlikte olursa, hiçbir sorun ülkeyi tehdit edemez. Bu nedenle tüm adımlar ulusal birliği koruma yönünde atılmalıdır. "dedi.

İran Cumhurbaşkanı, İsrail'in son saldırıları sırasında başta komşu ülkeler olmak üzere çeşitli ülkelerin gösterdiği dayanışma ve yardım tekliflerine teşekkür etti.

Toplantının sonunda, Cumhurbaşkanı tüm yetkilileri, güvenlik ve koruma ilkelerine azami dikkat göstermeleri ve ilgili mercilerin talimatlarına göre hareket etmeleri konusunda uyardı.

İsrail'in kalkanı alarm veriyor!

Füze manzaralı uçuş... Havada tehlikeli karşılaşma!

Netanyahu'dan tarihi sahtekarlık

Türkiye'ye efelenmeyi göze alamayacaklar!