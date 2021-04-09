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Dünya

Pfizer-BioNTech, ABD'de 12-15 yaş aralığına aşı için acil kullanım başvurusu yaptı

ABD merkezli ilaç şirketi Pfizer ve Almanya merkezli biyoteknoloji firması BioNTech, ortak geliştirdikleri Kovid-19 aşısının 12-15 yaş aralığındaki çocuklara uygulanması için ABD Gıda ve İlaç Dairesine (FDA) acil durum kullanımı başvurusunda bulundu.

AA09 Nisan 2021 Cuma 23:25 - Güncelleme: 09 Nisan 2021 Cuma 23:25
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Pfizer ve BionTech yaptıkları ortak açıklamada, geliştirdikleri Kovid-19 aşısının 12-15 yaş arasında kullanılması için FDA'e acil durum kullanımı için başvuruda bulunulduğu belirtildi.

Geçen ay yapılan araştırmada, aşının 12-15 yaş aralığında yüzde 100 etkinlik gösterdiğinin altının çizildiği açıklamada, "Yaptığımız bu başvuru, küresel aşılama çabalarını genişletmek için hükümetleri destekleme çalışmalarımız için önemli bir adım teşkil etmektedir." ifadesi kullanıldı.

ABD'li ilaç firması Pfizer'ın, Türk bilim insanları Özlem Türeci ve Uğur Şahin'in kurucu ortağı olduğu Alman biyoteknoloji firması BioNTech ile geliştirdiği Kovid-19 aşısı, ABD'de FDA onayı alan ve kullanılmaya başlanan ilk aşı olmuştu.

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