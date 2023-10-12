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Dünya

Pile-Yiğitler yolunun yapımı konusunda varılan mutabakata ilişkin ABD'den açıklama

ABD, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) ile Birleşmiş Milletler Barış Gücü (BMBG) arasında Pile-Yiğitler yolunun yapımı konusunda varılan mutabakatı memnuniyetle karşıladığını bildirdi.

AA12 Ekim 2023 Perşembe 11:43 - Güncelleme:
Pile-Yiğitler yolunun yapımı konusunda varılan mutabakata ilişkin ABD'den açıklama
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Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Matthew Miller, konuya dair sosyal medya platformu X'ten paylaşımda bulundu.

Miller, paylaşımında, "KKTC ile BMBG arasında Pile-Yiğitler yolunun yapımı konusunda mutabakata varılması haberini memnuniyetle karşılıyoruz." ifadesini kullandı.

ABD'nin KKTC ve BM ekiplerinin gayretlerini "takdir ettiğini" kaydeden Miller, bir sonraki adımda tarafları güven inşa etmeye çağırdı.

Miller, "Müzakerelerin sürdürülmesi için bir BM elçisinin atanmasını desteklemeye devam ediyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

KKTC tarafından Birleşmiş Milletler (BM) kontrolünde bulunan Yeşil Hat üzerindeki Kıbrıs Türklerinin de yaşadığı Pile köyüne KKTC'den kolay ulaşımı sağlamak üzere insani nedenlerle Pile-Yiğitler Yolu Projesi hazırlanmış, 18 Ağustos'ta yol yapım çalışmalarının başlangıcında işçilere ve güvenlik görevlilerine BMBG askerleri, KKTC toprakları içinde müdahalede bulunmuştu.

  • Pile-Yiğitler yolu
  • KKTC

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