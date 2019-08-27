Havada panik anları! Pilot kabinde bayıldı, uçağı yolcu indirdi

İngiltere’nin Manchester kentinden Portekiz’in Modeira Adası’na gitmekte olan uçağın pilotu uçuş sırasında bayılınca, yolculardan biri, uçağın acil inişini sağlayan kopilota yardımcı oldu.

Mirror’da yer alan habere göre, İngiliz hava yolu şirketi Jet2’ye ait uçağın Portekiz’in Porto kentine acil inişini sağlayan yolcunun, tatile gitmekte olan bir pilot olduğu öğrenildi.

Rahatsızlık geçiren pilot uçağın acil inişinin ardından hızla hastaneye götürüldü. Yolcular ise, aralarında bir pilot bulunmasının kendilerini rahatlattığını ve hiçbir sorun yaşanmadan iniş gerçekleştirildiğini belirtti.