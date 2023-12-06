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Dünya

Pineda: Gazze'de gazeteciler özellikle hedef alınıyor

Avrupa Parlamentosu (AP) milletvekili Manu Pineda, 'İsrail, her suçlu gibi suçlarına kimsenin şahit olmasını istemiyor. Önceliklerinden biri olarak gazetecileri öldürmek istiyor.' dedi.

AA6 Aralık 2023 Çarşamba 16:06 - Güncelleme:
Pineda: Gazze'de gazeteciler özellikle hedef alınıyor
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Sol Gruptan İspanyol milletvekili ve AP'nin Filistin ile İlişkiler Delegasyonunun Başkanı Pineda, AP'de İsrail'in gazetecilere yönelik saldırısıyla ilgili basın toplantısı düzenledi.

AA muhabirinin, Gazze'de görev yapan AA kameramanı Muntasır es-Savvaf'ın da geçen hafta İsrail'in hava saldırısında hayatını kaybettiğini anımsatarak, "İsrail gazetecileri öldürerek Gazze'deki katliamını örtbas edebilir mi?" sorusu üzerine Pineda, şunları kaydetti:

"İsrail, her suçlu gibi suçlarına kimsenin şahit olmasını istemiyor. Önceliklerinden biri olarak gazetecileri öldürmek istiyor. Gazze'de şimdiye kadar 65 gazeteci öldürüldü. Bu çok büyük bir sayı."

- Gazetecilerin ailelerini de öldürüyor

Pineda, İsrail'in gazetecilerin ailelerini dahi öldürdüğünü vurgulayarak, böylece işlerini yapmayı bırakmaya zorlamayı amaçladığını belirtti.

İsrail'in uluslararası camianın sessizliğinden faydalandığına işaret eden Pineda, "Hükümetlerimizi İsrail'i uluslararası hukuka uymaya zorlamaları gerektiğine ikna etmeliyiz." dedi.

Pineda, Avrupa sokaklarında protestolar, Filistin'e destek gösterileri varken halen liderlerin İsrail'e koşulsuz destek vermeye devam etmesini eleştirdi.

İspanyol milletvekili Pineda, 22 Kasım'da AP Genel Kurul oturumunda yaptığı konuşmada da AB yönetimine sert eleştiriler yöneltmiş, "AP ve AB'nin ateşkes istemesi için daha kaç Filistinli çocuğun İsrail bombaları tarafından öldürülmesi gerekiyor?" değerlendirmesinde bulunmuştu.

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