Piskopos Veiteberg'in 'İsrail' çağrısı ülkeyi karıştırdı! Yine 'Yahudi düşmanı' yaftası

star.com.tr 25 Mayıs 2021 Salı 12:10 - Güncelleme: 25 Mayıs 2021 Salı 12:10

Oslo Piskoposu Kari Veiterberg, Filistin'deki İsrail işgaline göz yuman Batı'nın aksine, İsrail'e boykot ve yaptırım çağrısında bulundu.



Sosyal medya hesabından açıklamalarda bulunan Veiterberg, 'Peygamber İşaya, 'Kılıçlarını saban demirlerine, mızraklarını budama kancalarına dönüştüreecekler. Millet ulusa kılıç kaldırmayacak, artık savaş öğrenmeyecekler.' diyor. dedi.

Veiterberghas, sözlerini şöyle sürdürdü:

Uluslararası hukuka göre Filistin'in işgalini mali olarak desteklememek konusunda ahlaki yükümlülüğümüz var. Norveç'teki kiliseleri, kalıcı ve adil bir barış için çözüm olarak boykot, elden çıkarma yaptırımlarını (BDS) desteklemeye çağırıyoruz

Veiteberg, YMCA-YWCA (Genç Erkekler Hristiyan Örgütü ve Genç Kadın Hristiyan Örgütü) tarafından yayınlanan bir resmi paylaşarak, İsrail'e yönelik geniş bir ekonomik boykotu çağrısı yaptı.

YİNE 'ANTİSEMİT' YAFTASI

Veiteberg'in İsrail zulmüme karşı tavrı, antisemitizm suçlamaları da dahil olmak üzere, birçok tepkiye neden oldu.

Ulusal muhafazakar İlerleme Partisi Oslo Milletvekili Christian Tybring-Gjedde, Dagbladet gazetesine verdiği demeçte, 'Oslo Piskoposu Kari Veiteberg'in görüşlerinin, Norveç Kilisesi'ne ait olduğunu sanmıyorum. Açıkça antisemitik bir şekilde İsrail devletini boykot etmemiz gerektiğine inanıyor.' dedi.

Norveç Kilisesi Piskoposlar Komitesi'nin mevcut Preses'i Olav Fykse Tveit, milletvekili Tybring-Gjedde'nin eleştirine ilişkin, 'Norveç Kilisesi, uzun yıllardır İsrail ve Filistin'de adalet ve barış için dünyanın dört bir yanındaki diğer kiliselerle iş birliği içinde çalışıyor. Norveç Kilisesi, bu kiliselerle birlikte, uluslararası hukuka göre, işgal altındaki topraklarda üretilen ve satılan malların boykot edilmesi çağrısında bulundu. Oslo Piskoposu, Piskoposluk Komitesi ve piskoposlar, kilisenin misyonuna dayanarak, dünyada barış ve adalet için önemli toplumsal meselelerde meşgul oluyorlar.' açıklamasında bulundu.

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