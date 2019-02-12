Katalonya piskoposları, çocuklara cinsel taciz nedeniyle özür diledi

Katalonya piskoposlarının Barselona'da düzenledikleri iki günlük toplantının ardından yapılan yazılı açıklamada, Katolik Kilisesine bağlı din adamlarının karıştığı cinsel taciz olaylarından dolayı "derin bir üzüntü ve utanç" duyulduğu vurgulandı.

Çocuklara yönelik din adamları tarafından yapılan her türlü cinsel tacize hiçbir şekilde tolerans gösterilemeyeceği, olayların gün yüzüne çıkması ve mağdurlara yardım için çalışılacağı belirtildi. Piskoposlar, cinsel taciz vakalarının tüm toplumu etkileyen ciddi bir sorun olduğunun altını çizerek, "bu olayların toplumun bir parçası olarak kiliseyi de etkilediğini" kaydetti.

Katolik dünyasının ruhani lideri Papa Franciscus, geçen hafta Birleşik Arap Emirlikleri'nden Roma'ya dönüşü sırasında uçakta gazetecilere yaptığı açıklamada, Katolik Kilisesi'nde cinsel taciz olaylarını kabul etmiş ve "Kilise içinde bunu yapan din adamları olduğu doğru. Rahipler, piskoposlar bunu yapmıştır ve halen yapmaya devam edenler de vardır." demişti.

Papa'nın bu sözlerinin ardından Vatikan'ın bu ay içinde tüm dünyadaki Piskoposlar Konferansı kurumlarını toplayarak bir toplantı düzenlemesi ve Katolik Kilisesi'ndeki cinsel taciz olaylarına karşı yeni kararlar alması öngörülüyor.

Diğer yandan İspanya'da Adalet Bakanı Dolores Delgado da Papa'nın açıklamasının ardından İspanya'daki Piskoposlar Konferansı kurumuna bir yazı göndererek, cinsel taciz olayları ile ilgili bu zamana kadar yaptıkları araştırmalar ve ortaya çıkarılan vakalar hakkında bilgi istemişti.