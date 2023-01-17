Pistorius: Alman ordusunu güçlendirmek istiyorum

Pistorius, Hannover kentinde yaptığı açıklamada, Başbakan Olaf Scholz'un kendisine Savunma Bakanlığı görevini üstelenip üstlenmeyeceğini sorduğunda bunu memnuniyetle kabul ettiğini belirtti.

Bu dönemde bu görevin önemini bildiğini ifade eden Pistorius, Scholz'a kendisine duyduğu güvenden dolayı teşekkür etti.

Pistorius, savunma bakanı olarak gelecekte kendisini büyük görevlerin beklediğini belirterek, "Önümüzdeki dönemde Alman ordusunu güçlendirmek istiyorum." dedi.

Savunma Bakanlığı görevini üstenmenin bir sorumluluk olduğunu vurgulayan Pistorius, Alman ordusunun Rusya-Ukrayna savaşıyla ortaya çıkan yeni duruma uyum sağlaması gerektiğini belirtti.

2013'ten sonra bu göreve getirilen ilk erkek savunma bakanı olacak Pistorius, 19 Ocak'ta Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier'den atama belgesi alacak, ardından Federal Mecliste yemin ederek göreve başlayacak.

Savunma Bakanı Lambrecht, dün, Başbakan Scholz'a istifa mektubunu sunmuştu.

Alman Hükümet Sözcüsü Steffen Hebestreit, bugün yaptığı yazılı açıklamada, Başbakan Olaf Scholz'un 62 yaşındaki Pistorius'u Savunma Bakanı olarak atayacağını duyurmuştu.

