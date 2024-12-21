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Dünya

Pistorius: Ukrayna topraklarında Alman askeri olmayacak

Almanya Savunma Bakanı Boris Pistorius, Rusya-Ukrayna savaşı bitmediği sürece Ukrayna topraklarında Alman askerlerinin yer almayacağını söyledi.

AA21 Aralık 2024 Cumartesi 18:28 - Güncelleme:
Pistorius: Ukrayna topraklarında Alman askeri olmayacak
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Pistorius, gazetecilere yaptığı açıklamada, Alman askeri birliklerinin Ukrayna'ya gönderilmesi tartışmalarını değerlendirdi.

"Bir şeyi açıklığa kavuşturmak istiyorum; savaş bitmediği sürece Ukrayna topraklarında Alman askeri olmayacak." diyen Pistorius, bu sorunun ateşkes veya barış sağlandığında tartışma konusu olabileceğini belirtti.

Pistorius, bunun nasıl olacağının, netleştiğinde gerçekleşebileceğini vurgulayarak "Örneğin, bir sınır hattı mı, bir tampon bölge mi yoksa silahlı kuvvetlerin barışı koruduğu bir barış koruma bölgesi mi olacak? Gördüğünüz gibi burada bir şey söylemek için birçok şey hala açık." dedi.

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