Piyasalarda bayram havası: Trump'ın 90 günlük tarife hamlesi Wall Street'i uçurdu

ABD Başkanı Donald Trump, Çin'e uygulanan tarifeleri yüzde 125'e yükseltirken, Çin dışındaki 75'ten fazla ülkeye 90 gün boyunca standart olarak yüzde 10'luk bir gümrük vergisi uygulanacağını duyurdu. Misilleme yapmayan ülkelerle iş birliğine açık olduklarını belirten Trump, bu adımı "ticaret barışı" için geçici bir pencere olarak nitelendirdi.

WALL STREET'TE BAYRAM HAVASI

Trump'ın açıklamaları sonrası ABD borsalarında adeta bir ralli yaşandı.

S&P 500, yüzde 8,2 artışla son günlerdeki kayıplarını büyük ölçüde telafi etti. Dow Jones, yüzde 7 yükseldi. Nasdaq Bileşik Endeksi, teknoloji hisselerindeki yükselişle birlikte yüzde 10,5'in üzerine çıktı.

APPLE VE TESLA'DA TARİHİ GÜN

Tarife krizinde en büyük darbeyi alan şirketlerden Apple, Trump'ın açıklamalarıyla borsada yeniden kanatlandı. Günlük yükselişi yüzde 11'i aşan şirket, kapanışa doğru bu kazancın bir kısmını verse de günü yüzde 8 primle kapattı.

Elektrikli araç devi Tesla ise yüzde 19,9'luk artışla dikkat çekti. Bu, son yılların en yüksek günlük artışlarından biri olarak kayıtlara geçti.

"ALIM İÇİN HARİKA ZAMAN" DEMİŞTİ

Trump, açıklamasından yaklaşık dört saat önce sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda yatırımcılara "Hisse satın almak için harika bir zaman." ifadelerini kullanmıştı.