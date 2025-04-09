İSTANBUL 9°C / 3°C
Parçalı bulutlu, güneşli
9 Nisan 2025 Çarşamba / 11 Sevval 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    37,9895
  • EURO
    41,7221
  • ALTIN
    3775.14
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Piyasalarda bayram havası: Trump'ın 90 günlük tarife hamlesi Wall Street'i uçurdu
Dünya

Piyasalarda bayram havası: Trump'ın 90 günlük tarife hamlesi Wall Street'i uçurdu

ABD Başkanı Donald Trump'ın Çin dışındaki ülkelere 90 gün boyunca yüzde 10'luk standart tarife uygulayacağını açıklaması, ABD borsalarını yükselişe geçirdi. Nasdaq yüzde 10'u aşarken, Apple ve Tesla hisselerinde çarpıcı artışlar görüldü.

9 Nisan 2025 Çarşamba 22:30 - Güncelleme:
Piyasalarda bayram havası: Trump'ın 90 günlük tarife hamlesi Wall Street'i uçurdu
ABONE OL

ABD Başkanı Donald Trump, Çin'e uygulanan tarifeleri yüzde 125'e yükseltirken, Çin dışındaki 75'ten fazla ülkeye 90 gün boyunca standart olarak yüzde 10'luk bir gümrük vergisi uygulanacağını duyurdu. Misilleme yapmayan ülkelerle iş birliğine açık olduklarını belirten Trump, bu adımı "ticaret barışı" için geçici bir pencere olarak nitelendirdi.

WALL STREET'TE BAYRAM HAVASI

Trump'ın açıklamaları sonrası ABD borsalarında adeta bir ralli yaşandı.

S&P 500, yüzde 8,2 artışla son günlerdeki kayıplarını büyük ölçüde telafi etti. Dow Jones, yüzde 7 yükseldi. Nasdaq Bileşik Endeksi, teknoloji hisselerindeki yükselişle birlikte yüzde 10,5'in üzerine çıktı.

APPLE VE TESLA'DA TARİHİ GÜN

Tarife krizinde en büyük darbeyi alan şirketlerden Apple, Trump'ın açıklamalarıyla borsada yeniden kanatlandı. Günlük yükselişi yüzde 11'i aşan şirket, kapanışa doğru bu kazancın bir kısmını verse de günü yüzde 8 primle kapattı.

Elektrikli araç devi Tesla ise yüzde 19,9'luk artışla dikkat çekti. Bu, son yılların en yüksek günlük artışlarından biri olarak kayıtlara geçti.

"ALIM İÇİN HARİKA ZAMAN" DEMİŞTİ

Trump, açıklamasından yaklaşık dört saat önce sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda yatırımcılara "Hisse satın almak için harika bir zaman." ifadelerini kullanmıştı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.