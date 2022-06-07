Parlamentoda, aşırı sağcı İsveç Demokratlar Partisinin Johansson hakkında sunduğu gensoru önergesi görüşüldü.

İsveç Demokratlar Partisine, ana muhalefet Muhafazakar Parti (M), Hristiyan Demokratlar Parti (DK) ve Liberal Partinin (L) destek verdiği oylamada, muhalefet, Johansson'un bakanlığının düşmesi için gerekli 175 oyu yakalayamadı. Milletvekillerinin 174'ü gensoru aleyhinde oy kullandı.

Parlamentoda gensoru önergesinde kritik rakam 175 olduğu için, terör örgütü YPG/PKK destekçisi bağımsız milletvekili Amineh Kakabaveh'in kullanacağı oy merak konusuydu.

Daha önce hükümetin kendisiyle YPG/PKK'ya destek verilmesi yönünde yapılan anlaşmaya sadık kalmadığını öne süren Kakabaveh, Türkiye ile NATO görüşmelerinin devam etmesinden dolayı da Johansson'un aleyhinde oy kullanacağını açıklamıştı.

Hükümete önce şantaj yapan daha sonrada pazarlık yapmaya çalışan Kakabaveh, son dakikada kararını değiştirerek Johansson lehine oy kullandı.

- ÖRGÜT EMİR VERDİ, KAKABAVEH OYUNU KULLANDI

Expressen gazetesinin iddiasına göre, Suriye'nin kuzeyinde etkili örgüt elebaşı, Kakabaveh'i arayarak kriz çıkarmaması gerektiği yönde telkinde bulundu. Kakabaveh, gelen emir üzerine Meclise girerek oy kullandı.

Hristiyan Demokratlar Partisi Genel Başkanı Ebba Busch, Mecliste yaptığı konuşmada, Kakabaveh'in, gensoru önergesi için 3 kez karar değiştirdiğini en son Kuzey Suriye'den gelen emirle bugün Johansson'a destek vererek gensoru aleyhinde oy kullandığını söyledi.

Busch, NATO görüşmeleri için Kakabaveh'le iş birliğinin kesilmesini istedi.

- SOSYAL DEMOKRAT PARTİ İLE KAKABAVEH ARASINDA İMZALANAN ANLAŞMA

İsveç'te Kasım 2021'de, Sosyal Demokrat Partili Andersson, istifa ederek görevi bırakan Stefan Löfven tarafından başbakanlık için önerilmişti.

349 milletvekilinin bulunduğu mecliste hükümeti kurmak için 175 milletvekiline ihtiyacı olan Andersson, bağımsız milletvekili Kakabaveh'in desteğini alarak 1 oy farkla 24 Kasım'da Başbakan seçilmişti.

Bu oy karşılığında Sosyal Demokrat Parti ile Kakabaveh arasında YPG/PKK'ya destek olunması için anlaşma imzalanmıştı.

- JOHANSSON HAKKINDAKİ GENSORU ÖNERGESİ

Meclisteki sağ partiler, çetelerin son yıllarda artan silahlı çatışmalarının önlenememesi nedeniyle 2 Haziran'da Adalet ve İçişleri Bakanı Johansson hakkında gensoru önerisi vermişti.

İSVEÇ BAŞBAKANI ANDERSSON, KAKABAVEH'E HERHANGİ BİR TAVİZ VERİLMEDİĞİNİ BELİRTTİ

İsveç Başbakanı Magdalena Andersson, terör örgütü YPG/PKK destekçisi bağımsız milletvekili Amineh Kakabaveh'e herhangi bir taviz vermediklerini söyledi.

Adalet ve İçişleri Bakanı Morgan Johansson hakkında verilen gensoru önergesinin Mecliste kabul edilmemesinin ardından Andersson, basın toplantısı düzenledi.

Gensoru önergesindeki oylamanın Johansson'un lehine çıkmasından dolayı mutlu olduğunu aktaran Andersson, "Kakabaveh'e hiç taviz vermedik. NATO sürecinde tekerin çarkına çubuk sokanların siyasi oyununa İsveç halkının ihtiyacı yoktur." ifadelerini kullandı.

Bir gazetecinin, Sosyal Demokrat Parti ile Kakabaveh arasında YPG/PKK'ya destek olunması için varılan anlaşmayı hatırlatması üzerine Andersson, "Biz Kakabaveh ile hükümet olarak yeni bir anlaşma yapmadık. Herhangi bir taviz de vermedik. O anlaşma 2 yıl önce Sosyal Demokrat Parti ile Kakabaveh arasında yapıldı, hükümet arasında yapılan bir anlaşma değil." dedi.

- SOSYAL DEMOKRAT PARTİ İLE KAKABAVEH ARASINDA İMZALANAN ANLAŞMA

İsveç'te Kasım 2021'de, Sosyal Demokrat Partili Andersson, istifa ederek görevi bırakan Stefan Löfven tarafından başbakanlık için önerilmişti.

349 milletvekilinin bulunduğu mecliste hükümeti kurmak için 175 milletvekiline ihtiyacı olan Andersson, bağımsız milletvekili Kakabaveh'in desteğini alarak 1 oy farkla 24 Kasım'da Başbakan seçilmişti.

Bu oy karşılığında Sosyal Demokrat Parti ile Kakabaveh arasında YPG/PKK'ya destek olunması için anlaşma imzalanmıştı.